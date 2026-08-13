अभिमन्यु मर्डर केस : ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए 16 आरोपी, खुद को बेगुनाह बताया

कोच्चि, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कोर्ट की बार-बार की चेतावनियों और देरी के बाद 2018 के अभिमन्यु मर्डर केस के सभी 16 आरोपी गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए, जिससे लंबे समय से अटके हुए ट्रायल के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया।

आरोपियों पर कैंपस फ्रंट और पॉपुलर फ्रंट के सदस्य होने का आरोप है। वे पहले दो मौकों पर ट्रायल कोर्ट के पेश होने के आदेश का पालन करने में नाकाम रहे थे।

कोर्ट की ओर से आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद वे पेश हुए।

सभी 16 आरोपियों को नए सिरे से तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए गए। इस दौरान आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और खुद को बेगुनाह बताया।

इस मामले पर सोमवार को फिर से सुनवाई होगी और ट्रायल 17 अगस्त से शुरू होना तय है।

यह घटनाक्रम केरल हाई कोर्ट से एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट को ट्रायल पूरा करने के लिए चार महीने की आखिरी मोहलत देने के कुछ दिनों बाद हुआ है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इसके बाद कोई और मोहलत नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने 24 जनवरी को सेशंस कोर्ट को नौ महीने के अंदर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया था।

यह मामला 21 साल के एसएफआई कार्यकर्ता अभिमन्यु की हत्या से जुड़ा है, जो महाराजा कॉलेज का छात्र था। 1 जुलाई 2018 को कैंपस में हुई झड़प के दौरान उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले में चार अन्य एसएफआई कार्यकर्ता भी घायल हुए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी, जिनका संबंध कथित तौर पर अब प्रतिबंधित 'कैंपस फ्रंट' से था, ने कैंपस में पोस्टर्स को लेकर हुए विवाद के बाद छात्रों पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने जैसे आरोप दर्ज किए।

एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने सितंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की और बाद में मामला प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट को सौंप दिया गया। हालांकि, मुकदमे की कार्यवाही सात साल से ज्यादा समय तक रुकी रही। इस देरी के कारण अभिमन्यु की मां ने 2024 में हाई कोर्ट का रुख किया और कार्यवाही को जल्द पूरा करने की मांग की।

हाई कोर्ट ने यह संज्ञान लेते हुए दखल दिया कि कई साल बीत जाने के बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। यह मामला तब विवादों में भी घिर गया, जब कोर्ट की कस्टडी से अहम दस्तावेज कथित तौर पर गायब हो गए। बाद में उन दस्तावेजों को फिर से तैयार किया गया, जिससे कार्यवाही आगे बढ़ सकी।

सभी आरोपियों की हालिया पेशी और मुकदमे के शुरू होने की योजना के साथ, अभियोजन पक्ष के सामने केरल के सबसे चर्चित कैंपस मर्डर केस में से एक की कार्यवाही को हाई कोर्ट द्वारा तय अंतिम समय-सीमा के भीतर पूरा करने की चुनौती है।

--आईएएनएस

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