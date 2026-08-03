आंध्र: वाईएसआरसीपी ने टीटीडी की तरफ से टेंडर नियमों में ढील दिए जाने की जांच की मांग की

तिरुपति, 3 अगस्त (आईएएनएस)। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई के लिए बोली लगाने की योग्यताओं में ढील दिए जाने की जांच की मांग की है।

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विपक्षी पार्टी का आरोप है कि नियमों में ढील देने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और दवाइयों व मेडिकल उपकरणों की क्वालिटी से समझौता होगा।

मीडिया से बात करते हुए टीटीडी के पूर्व चेयरमैन और वाईएसआरसीपी नेता भूमाना करुणाकर रेड्डी ने कहा कि टीटीडी गवर्निंग बोर्ड ने टीटीडी द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों की योग्यता शर्तों को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ कैटेगरी में टर्नओवर की जरूरत को और घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

पूर्व एमएलए ने आरोप लगाया कि यह फैसला मंत्री नारा लोकेश के निर्देशों पर लिया गया, जबकि एक जानी-मानी फार्मास्युटिकल कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि इससे दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की क्वालिटी से समझौता होगा और दावा किया कि यह फैसला सिर्फ रिश्वत (किकबैक) लेने के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन ढीले नियमों के तहत जीवन रक्षक दवाइयां और महंगी मेडिकल उपकरण भी खरीदे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह फैसला जगदीश की अध्यक्षता वाली एक गुमनाम समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिनकी इस प्रक्रिया में भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एम्स और दूसरे बड़े मेडिकल संस्थानों के नियमों को नजरअंदाज करना और बहुत कम टर्नओवर वाली कंपनियों को हिस्सा लेने की इजाजत देना सिर्फ भ्रष्ट इरादों को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की दलील 'बेदम' है।

वाईएसआरसीपी एससी सेल के राज्य अध्यक्ष और पूर्व एमएलए टीजेआर सुधाकर बाबू ने भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रबाबू प्रशासन डीएससी-2025 में गड़बड़ियों पर उठ रहे सवालों को दबाने और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को बचाने के लिए झूठे केस और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का सहारा ले रहा है।

उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों से चुने गए नेता और अलूर के एमएलए विरुपाक्षी को आधी रात को पुलिस की छापेमारी में एक आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया गया, जबकि वह टीडीपी कार्यकर्ताओं के हमले का शिकार हुए एक वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता को बचाने गए थे।

एक वायरल वीडियो में टीडीपी कार्यकर्ता नागराजू को पुलिस की मौजूदगी में अपनी पत्नी की नाइटड्रेस फाड़ते हुए देखा गया ताकि एमएलए को फंसाया जा सके, जबकि मंत्रियों ने इस बनावटी कहानी का बचाव किया। उन्होंने विरुपाक्षी के घर से सीसीटीवी हार्ड डिस्क हटाने के बारे में सफाई मांगी और छापेमारी की तुरंत न्यायिक जांच की मांग की।

सुधाकर बाबू ने आरोप लगाया कि सरकार एक ही समय में उत्तराखंड, रायलसीमा और सेंट्रल आंध्र में बीसी, एससी और माइनॉरिटी नेताओं को टारगेट कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/