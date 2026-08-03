आंध्र प्रदेश: सीबीआई अदालत ने एयरपोर्ट के पूर्व अधिकारी को सुनाई तीन साल जेल की सजा

कुरनूल, 3 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को नौ साल पुराने रिश्वत मामले में कडप्पा हवाई अड्डे के एक पूर्व अधिकारी को 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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सीबीआई के एक बयान में कहा गया है कि विशेष अदालत ने एक ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में कडप्पा हवाईअड्डे के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (हवाई यातायात प्रबंधन) और कार्यवाहक हवाईअड्डा निदेशक मुकुंदगिरी रंगाचारी श्रीनिवासन को सजा सुनाई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 जुलाई 2015 को आरोपी के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया।

यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और लंबित बिलों को निपटान करने और शिकायतकर्ता की फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के लिए शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की।

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को मांगी गई रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

बयान में कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 29 फरवरी, 2016 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

पश्चिम बंगाल से एक अलग मामले में, बीरभूम जिला पुलिस ने सोमवार सुबह जिले के एक फरार पत्थर-खदान मालिक तुलु मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन के प्रबंधक सीतेश प्रमाणिक को गिरफ्तार कर लिया।

पिछले हफ्ते, बीरभूम जिला पुलिस ने तुलु मंडल के करीबी रिश्तेदार मिनार मंडल को गिरफ्तार किया था, जब बीरभूम में उनके आवास से 28 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और लगभग 22 करोड़ रुपए के अनुमानित बाजार मूल्य के साथ 15 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था।

पूछताछ के दौरान मिनार ने कबूल किया कि नकदी और सोना तुलु मंडल का था और वह अपने आवास पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार था।

इसके बाद पुलिस ने बीरभूम जिले के सूरी में तुलु मंडल के आवास को जब्त कर लिया।

अब, सोमवार की सुबह पुलिस ने पिछले सप्ताह मीनार के आवास से बरामद धन और सोने के स्रोत के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके मैनेजर सीतेश को गिरफ्तार कर लिया।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी