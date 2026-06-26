आंध्र प्रदेश में अलग-अलग सड़क हादसों में आठ की मौत, 15 घायल

अमरावती, 26 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश में तीन अलग-अलग सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 15 घायल हुए हैं।

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शुक्रवार तड़के पलनाडु जिले में एक मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल के एक खड़ी लॉरी से टकराने के बाद चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, नौ घायल हुए है।

यह हादसा माचेरला नगरवनम के पास हुआ जब एक वाहन सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को माचेरला स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बचाव कर्मियों को वाहन के क्षत-विक्षत मलबे से शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ड्राइवर समेत कुल 13 लोग एमयूवी में सवार थे। सभी मृतक हैदराबाद के एक ही परिवार के थे। वे अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पामुरु जा रहे थे। मृतकों की पहचान कादिरी वेंकटेश्वरलू, कादिरी शारदा, पिडुगु शारदा और सत्यनारायण के रूप में हुई है।

मचेरला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या तेज गति के कारण दुर्घटना हुई या चालक को नींद आने की वजह से हुई।

अन्नामय्या जिले में एक अन्य दुर्घटना में, कार और ऑटो-रिक्शा की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के थे और एक उत्सव में शामिल होने के बाद ऑटो-रिक्शा से घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान मुबारक, महरीन बी और वाहिद के रूप में हुई है। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इसी बीच, गुरुवार देर रात अनंतपुर जिले में एक अन्य दुर्घटना में एक लॉरी चालक जिंदा जल गया। यह हादसा उरावकोंडा मंडल के बुडागावी के पास हुआ। ग्रेनाइट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराया और पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई।

हादसे में ट्रक चालक केबिन में फंस गया। वह जलकर मर गया, जबकि सफाईकर्मी भागने में सफल रहा।

इसके अलावा, हैदराबाद में एक मोटरसाइकिल और स्कूटी की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना कोंडापुर इलाके में एएमबी फ्लाईओवर पर हुई, जब स्कूटी गलत दिशा से आ रही थी। मृतकों की पहचान श्रीकांत और विठ्ठल के रूप में हुई है।

--आईएएनएस

एसके/पीएम