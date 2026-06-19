आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने सीएम सुवेंदु अधिकारी से की मुलाकात, बोले- दोनों राज्य मिलकर कर सकते हैं काम

कोलकाता, 19 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नारा लोकेश ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर नारा लोकेश ने एक बयान जारी किया।

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नारा लोकेश ने कहा कि कल मुझे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला। हमने काफी समय साथ बिताया और मैं उनकी ऊर्जा देखकर हैरान रह गया। मुझे एहसास हुआ कि अब आंध्र प्रदेश के पास मुकाबला करने के लिए एक और मजबूत राज्य पश्चिम बंगाल है।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हमेशा बिजनेस के लिए तैयार रहता है। मेरा पक्का मानना ​​है कि जब राज्य आपस में मुकाबला करते हैं, तो भारत की जीत होती है। भारत की तरक्की की कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। असली बात मौकों को भुनाने में है और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को इस तरक्की के सफर में सबसे आगे रहना चाहिए।

नारा लोकेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बना रहे हैं और अलग-अलग सेक्टर में सुधार ला रहे हैं, लेकिन असल काम तो राज्य स्तर पर ही होता है। इसीलिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सुधार की प्रक्रिया में सबसे आगे रहना रोमांचक है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू अब अपने चौथे कार्यकाल में हैं। वे एक युवा टीम के साथ वही ऊर्जा और विजन लेकर आए हैं। हमारे 50 प्रतिशत विधायक पहली बार चुने गए हैं और 25 में से 17 मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। हम कामकाज में ऊर्जा, जोश और नए विचार ला रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य भारत में आने वाले कुल निवेश का 25 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में लाना है। यह तो बस शुरुआत है। असल में, मेरे मुख्यमंत्री (एन. चंद्रबाबू नायडू) अभी हमारे काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। वे तभी खुश होंगे जब 50 प्रतिशत निवेश आंध्र प्रदेश में आएगा। हम यहां मुकाबला करने आए हैं, क्योंकि जब राज्य मुकाबला करते हैं, तो भारत की जीत होती है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के दौरान, हमने कल्याणकारी योजनाओं, विकास के कामों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लैंड पूलिंग और जमीन अधिग्रहण पर विचारों का आदान-प्रदान किया। हमने एक्वाकल्चर जैसे सेक्टर की भी पहचान की, जहां दोनों राज्य मिलकर काम कर सकते हैं।

नारा लोकेश ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से पश्चिम बंगाल में भगवान बालाजी का मंदिर बनाने के लिए जमीन देने का अनुरोध किया। उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया और तुरंत इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। हमारे दोनों राज्यों के बीच जबरदस्त ऊर्जा और आपसी सद्भावना है।

नारा लोकेश ने कहा कि हम संपर्क में रहने और रियल-टाइम आधार पर विचारों का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से बहुत कुछ सीख सकता है और मेरा मानना ​​है कि यह दोनों राज्यों के बीच एक मजबूत और फायदेमंद रिश्ते की शुरुआत है।

--आईएएनएस

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