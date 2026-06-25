आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने का आह्वान किया

अमरावती, 25 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों नदियों को जोड़ने से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को लाभ होगा।

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उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने के इस कार्य को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक के होस्पेटे स्थित तुंगभद्रा बांध पर 33 नए शिखर द्वारों के उद्घाटन के बाद आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी उपस्थित थे।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र विकास कर रहा है। भारत ने 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' जैसी पहलों के साथ-साथ मजबूत दूरसंचार और सड़क नेटवर्क के माध्यम से सफलता हासिल की है। अगर गंगा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो भारत अजेय हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की नदियां केन-बेतवा परियोजना के माध्यम से पहले ही आपस में जुड़ चुकी हैं।

उन्होंने तीन राज्यों - कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना - के मुख्यमंत्रियों को एक साथ लाने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की बैठक एक ऐतिहासिक घटना है। भले ही हम अलग-अलग राज्य हों, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि आज, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के नेतृत्व में, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस क्षेत्र के किसानों के हितों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। यह बैठक दक्षिणी राज्यों के इतिहास में दर्ज होगी। आइए हम अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करें।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तुंगभद्रा बांध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तीन राज्यों के किसानों को पानी की आपूर्ति करता है और स्थानीय आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराता है।

उन्होंने कहा कि जब 2024 में 19वां गेट बह गया था, तब हमने एक स्टॉप-लॉग गेट लगाया था। अब हमने सफलतापूर्वक सभी 33 क्रेस्ट गेट बदल दिए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों ने गेट बदलने की परियोजना पर सहयोगात्मक रूप से काम किया, जिससे तुंगभद्रा बांध का जीर्णोद्धार हुआ और किसानों के हितों की रक्षा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल नीनो की घटना के कारण, तुंगभद्रा और अलमट्टी जलाशयों में ऊपरी क्षेत्रों से पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/