आंध्र प्रदेश के गवर्नर और मुख्यमंत्री ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया

अमरावती, 26 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए नमन किया। उनकी ओर से कहा गया कि मुहर्रम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है।

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गवर्नर अब्दुल नजीर ने लिखा, "इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का पहला महीना, मुहर्रम, दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक खास जगह रखता है। मुहर्रम पैगंबर साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने सच्चे विश्वास के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी।"

उन्होंने कहा, "अच्छाई और कुर्बानी को याद करना ही मुहर्रम का असली मतलब है। यह गहरे चिंतन, याद और आध्यात्मिक भक्ति का समय है। आइए हम मुहर्रम की उस भावना को अपनाएं जिसमें इंसानियत झलकती है, जो इस्लाम का मूल सिद्धांत है।"

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, "मुहर्रम हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं।" उन्होंने कहा, "मुहर्रम कुर्बानी की भावना का प्रतीक है। इस मौके पर, आइए हम इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करें, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे उम्मीद है कि मुहर्रम सभी के लिए शांति लाएगा और नेकी का रास्ता दिखाएगा।"

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, "मुहर्रम 'आशूरा' एक पवित्र दिन है जो हजरत इमाम हुसैन की महान कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अपनी जान दे दी थी। इस मौके पर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम भाई-बहन प्यार, करुणा और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे और हजरत इमाम हुसैन की ओर से दिखाए गए शांति, कुर्बानी और इंसानियत के रास्ते पर चलेंगे।"

वहीं, तेलंगाना के गवर्नर शिवप्रताप शुक्ल ने मुहर्रम के पवित्र मौके पर सभी को "दिल से शुभकामनाएं" दीं। उन्होंने लिखा, "करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें न्याय, सच्चाई, करुणा और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करे।"

उधर, तेलंगाना के परिवहन और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि मुहर्रम कुर्बानी और सब्र की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "मुहर्रम पैगंबर साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है; यह अच्छाई और कुर्बानी का प्रतीक है।"

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद ने अपने संदेश में कहा कि मुहर्रम हमें त्याग, साहस, करुणा और न्याय जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, "यह पवित्र अवसर सभी समुदायों के बीच शांति, एकता और सद्भाव को बढ़ावा दे। सभी को शांतिपूर्ण और मंगलमय मुहर्रम की शुभकामनाएं।

--आईएएनएस

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