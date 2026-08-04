आंध्र प्रदेश: जगन मोहन रेड्डी पश्चिम गोदावरी के तंबाकू नीलामी केंद्र का करेंगे दौरा, किसानों से करेंगे बातचीत

अमरावती, 4 अगस्त (आईएएनएस)। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी बुधवार को पश्चिम गोदावरी जिले के देवरापल्ली तंबाकू नीलामी केंद्र का दौरा करेंगे। पार्टी ने कहा कि वे तंबाकू की गिरती कीमतों से परेशान किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानेंगे।

Read More

अपने दौरे के दौरान जगन मोहन रेड्डी तंबाकू खरीद की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और किसानों के सामने मौजूद परिस्थितियों का आकलन करेंगे।

पार्टी के बयान के अनुसार, वह खरीद कार्यों का निरीक्षण करेंगे और तंबाकू किसानों से विस्तार से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे।

किसानों से बातचीत के दौरान वह खेती की लागत, लाभकारी मूल्य, खरीद व्यवस्था और तंबाकू उत्पादकों के सामने आने वाली अन्य चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

जगन मोहन रेड्डी किसानों की शिकायतें सीधे सुनेंगे और उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। उनका विशेष ध्यान किसानों को उचित मूल्य दिलाने और खरीद संबंधी समस्याओं के समाधान पर रहेगा।

वाईएसआरसीपी के महासचिव एमवीएस नागी रेड्डी ने मंगलवार को ताडेपल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को बताया कि तंबाकू उत्पादकों ने पहले पार्टी प्रमुख से मुलाकात कर उन्हें नीलामी केंद्र आने और उनकी स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखने का आग्रह किया था।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के 'लो बिड-नो बिड' संबंधी दावों के बावजूद तंबाकू की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है।

नागी रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह कहते रहे हैं कि तंबाकू 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर नहीं खरीदा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इसकी औसत कीमत 186.90 रुपए प्रति किलोग्राम ही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि तंबाकू बोर्ड, जिसे नीलामी से जुड़े आंकड़े जैसे मात्रा, कीमत और अस्वीकृत माल की जानकारी अपलोड करनी चाहिए, उसने पिछले 10 दिनों से यह जानकारी अपलोड करना बंद कर दिया है। इससे जानकारी के अभाव में किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

उन्होंने कहा कि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।

नागी रेड्डी ने कहा कि जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते वाईएसआरसीपी किसानों के मुद्दों को प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर उठाएगी।

उनके अनुसार, तंबाकू किसान प्रति किलोग्राम 50 रुपए तक का नुकसान झेल रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री की हालिया घोषणा से किसानों को कोई विशेष राहत मिलने वाली नहीं है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले तंबाकू की खरीद 250 रुपए प्रति किलोग्राम, मध्यम गुणवत्ता वाले तंबाकू की 190 रुपए प्रति किलोग्राम और निम्न गुणवत्ता वाले तंबाकू की 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी।

नागी रेड्डी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में मार्कफेड को सक्रिय किया जाना चाहिए। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि जब भी जगन मोहन रेड्डी किसानों से मिलने जाते हैं, चाहे वे तंबाकू किसान हों, मिर्च किसान हों या आम उत्पादक किसान, सरकार हरकत में आ जाती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्व मुख्यमंत्री का पश्चिम गोदावरी दौरा भी सकारात्मक परिणाम देगा और तंबाकू किसानों की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाएगी।

नागी रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी का मानना है कि राज्य में अल नीनो का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है और नदियां पानी से भरी हुई हैं।

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपरी तटीय राज्य तेलंगाना पांच लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के जरिए श्रीशैलम जलाशय का पानी खींच रहा है, जिससे रायलसीमा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी