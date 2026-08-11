आरजी कर केस में सीबीआई का बड़ा कदम, ड्यूटी पर मौजूद सभी डॉक्टर-कर्मचारी तलब

कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने उस अस्पताल भवन में ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों को पूछताछ के लिए तलब किया है, जहां 8 अगस्त 2024 की रात यह जघन्य घटना हुई थी।

बताया गया है कि जूनियर महिला डॉक्टर के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की इमारत के एक सेमिनार रूम में दुष्कर्म किया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की नई टीम उस रात इमारत में मौजूद सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों से दोबारा पूछताछ कर रही है।

इससे पहले पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि शुरुआती जांच टीम ने घटना के समय उसी इमारत या उसी मंजिल पर मौजूद लोगों से पर्याप्त पूछताछ नहीं की थी।

अब कलकत्ता हाई कोर्ट के नए सिरे से जांच कराने के आदेश के बाद सीबीआई टीम ने उस रात ड्यूटी पर मौजूद सभी अस्पताल कर्मचारियों और डॉक्टरों से पूछताछ शुरू कर दी है।

हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने नई जांच टीम की प्रगति पर भी नाराजगी जताई थी। अदालत ने सीबीआई को सलाह दी थी कि वह पिछली जांच से प्रभावित होने के बजाय मामले की जांच शून्य से शुरू करे।

इसके बाद सीबीआई टीम ने मामले में अपनी गतिविधियां तेज कर दीं। जांच अधिकारियों ने अस्पताल की एक महिला कर्मचारी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 9 अगस्त की सुबह सेमिनार रूम में शव मिलने के बाद सबसे पहले उसी कर्मचारी ने पीड़िता के परिवार से संपर्क किया था।

सूत्रों के अनुसार, पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि उक्त कर्मचारी ने थोड़े-थोड़े समय के अंतराल में की गई फोन कॉल्स के दौरान अलग-अलग और विरोधाभासी जानकारी दी थी। इसी वजह से उसका मोबाइल फोन जब्त किया गया।

जब्त मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल डेटा की भी जांच कर रहे हैं, ताकि इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल सकें।

--आईएएनएस

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