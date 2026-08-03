आरजी कर केस: जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीबीआई की स्पेशल टीम

कोलकाता, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अगस्त 2024 में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर की जांच में तेजी लाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की चार सदस्यों वाली एक स्पेशल टीम सोमवार को नई दिल्ली हेडक्वार्टर से कोलकाता पहुंची।

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यह जांच इस साल की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद की जा रही है, जिसमें सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया था। टीम का आगमन पीड़िता की मौत की दूसरी बरसी (8 अगस्त) से ठीक पांच दिन पहले हुआ है।

कोलकाता पहुंचने के बाद स्पेशल टीम ने जांच की प्रगति का जायजा लेने के लिए सीबीआई की कोलकाता यूनिट के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इसके बाद, अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का दौरा किया और अपराध की संदिग्ध जगह, यानी हॉस्पिटल परिसर में मौजूद सेमिनार रूम का निरीक्षण किया।

यह घटनाक्रम जांच टीम में हाल ही में हुए बदलावों के बाद हुआ है। जांच की रफ्तार को लेकर पीड़ित के माता-पिता की चिंताओं पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अपनी पिछली जांच अधिकारी सीमा पाहुजा की जगह संदीपनी गर्ग को नियुक्त किया। पीड़ित के परिवार ने पिछली जांच में खामियों का आरोप लगाया था।

पिछले हफ्ते सीबीआई ने कोलकाता के सियालदह की एक अदालत में नई जांच की प्रगति पर अपनी 11वीं स्टेटस रिपोर्ट सौंपी।

9 अगस्त 2024 को अस्पताल परिसर के एक सेमिनार हॉल में युवा डॉक्टर का शव मिला। जांचकर्ताओं ने पाया कि ड्यूटी के दौरान उसका दुष्कर्म और मर्डर किया गया था। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया और न्याय की मांग उठने लगी।

शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन बाद में कोर्ट के दखल के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया।

कोलकाता पुलिस से जुड़ा पूर्व सिविक वॉलंटियर संजय रॉय इस मामले में एकमात्र दोषी है और अभी उम्रकैद की सजा काट रहा है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के नए सिरे से जांच करने और जांच के लिए एक नई टीम बनाने के आदेश ने हाल के वर्षों में किसी मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े सबसे हाई-प्रोफाइल अपराधों में से एक की ओर फिर से देश का ध्यान खींचा है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी