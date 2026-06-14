'आपका एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है', विश्व रक्तदाता दिवस पर भाजपा नेताओं की अपील

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सभी नेताओं ने रक्तदान को 'महादान' बताते हुए नागरिकों से नियमित रक्तदान करने का संकल्प लेने की बात कही।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, "विश्व रक्तदाता दिवस पर निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर रहे सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं की सराहना करती हूं। दिल्ली के युवाओं और सभी नागरिकों से अपील है कि वे नियमित रक्तदान का संकल्प लें। आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को जीवनदान दे सकता है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस अवसर पर रक्तदान करने का संकल्प लें और मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आपका एक छोटा प्रयास किसी के जीवन की सबसे बड़ी आशा बन सकता है।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी ने लिखा, रक्तदान है महादान। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, मानवता की सेवा और परोपकार की भावना को सशक्त बनाने हेतु हम सभी रक्तदान का संकल्प लें। आपका एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद को नया जीवन, नई आशा और अपने परिवार के साथ मुस्कुराने का अवसर दे सकता है।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "रक्तदान-महादान, यह पुनीत कार्य किसी को नया जीवन प्रदान करने के साथ ही मानवता की सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। जीवन रक्षक की भूमिका निभाने वाले सभी सम्मानित रक्तदाताओं को 'विश्व रक्तदाता दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।"

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, "आप सभी को 'विश्व रक्तदाता दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रक्तदान मानवता की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास किसी जरूरतमंद को नई आशा और नया जीवन प्रदान कर सकता है। आइए, इस अवसर पर स्वैच्छिक एवं नियमित रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लें तथा अधिक से अधिक लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित करें।"

संजय सेठ ने लिखा, "विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर उन सभी स्वैच्छिक और सजग रक्तदाताओं को कोटि-कोटि नमन, जो नि:स्वार्थ भाव से मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। रक्तदान केवल एक मानवीय कर्तव्य नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी एकजुटता का प्रतीक है। आइए इस दिवस पर हम सब नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प लें एवं इस महादान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाएं। याद रखें, आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी परिवार की खुशियां तथा किसी का मुस्कुराता हुआ कल वापस ला सकता है।"

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लिखा, "विश्व रक्तदाता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसलिए इस दान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले आपकी एक कोशिश किसी को जीवनदान दे सकती है।"

--आईएएनएस

पीएसके