'आप' ने पंजाब के लोगों से विश्वासघात किया, विकसित भारत की दिशा में हाइड्रोजन ट्रेन बड़ा कदम: गौरव वल्लभ

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखते हुए आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों, पंजाब की राजनीति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मातरम संशोधन विधेयक समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालंधर से पंजाब सरकार पर किए गए हमले का समर्थन करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन वादों के आधार पर पंजाब में सत्ता में आई थी, उनमें से एक प्रतिशत भी पूरा नहीं कर सकी। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पार्टी विज्ञापनों का सहारा ले रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो मॉडल अपनाया था, वही मॉडल पंजाब में भी लागू किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। महिलाओं के खातों में पैसे भेजने, रोजगार सृजन और अन्य कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरी तरह पूरा नहीं हुआ।

भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य समाप्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली से पार्टी स्थायी रूप से बाहर हो गई, उसी तरह पंजाब से भी उसका सफाया होगा और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी। पंजाब में इस बार सुशासन, प्रदर्शन और विकास देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।

देश की पहली हाइड्रोजन रेल और हाइड्रोजन इंजन के शुभारंभ को लेकर गौरव वल्लभ ने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की ऊर्जा आवश्यक है और भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज केवल देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, बल्कि 3200 हॉर्स पावर वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन भी देश को समर्पित किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत में संचालित होना शुरू हो गई है। यह उपलब्धि 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का हिस्सा है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में यह एक बड़ी पहल है और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का कार्य किया है।

वंदे मातरम संशोधन विधेयक पर पूछे गए सवाल के जवाब में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 'वंदे मातरम' प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना को जागृत करता है। यह गीत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करता है। आजादी के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस राष्ट्रीय गीत को हाशिए पर डालने का प्रयास किया। यह नया भारत है। अब तुष्टीकरण की राजनीति का दौर समाप्त हो चुका है। देश में रहने वालों को राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना के साथ रहना होगा और वंदे मातरम का सम्मान करना होगा।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के उस बयान पर भी गौरव वल्लभ ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें भाजपा पर महिला आरक्षण विधेयक पारित न करा पाने और सांसदों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए परिसीमन केवल एक बहाना है, जबकि उसकी वास्तविक मंशा महिलाओं को उनका अधिकार मिलने से रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य के सांसदों के अनुपातिक योगदान में कोई कमी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद और देश को यह भरोसा दिया था कि माताओं और बहनों के अधिकारों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रही है और परिसीमन का मुद्दा उठाकर महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी देश की माताओं और बहनों को आश्वस्त किया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उनका अधिकार मिलने से नहीं रोक सकती। भाजपा सरकार महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

पीएसके