आणंद में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, दो सिपाही भी घायल

आणंद, 20 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के आणंद जिले के वसद रेलवे स्टेशन से चार साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुरेश परमार की सोमवार सुबह पुलिस कस्टडी में मौत हो गई।

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बोरसद ग्रामीण पुलिस ने अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी सुरेश परमार को पकड़ लिया था और बाद में उसे हत्या के संबंध में आगे की पूछताछ के लिए आणंद लोकल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया था। क्राइम ब्रांच ने सुरेश परमार को पुलिस वैन में बिठाया और उसे वसाद ले जाने के लिए रवाना हो गई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, परमार ने उल्टी होने की शिकायत की जिसके बाद अधिकारियों ने पुलिस वैन को सड़क के किनारे रोका। गाड़ी से बाहर निकलते ही आरोपी ने अचानक चाकू निकाला और हिरासत से भागने की कोशिश में साथ मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।

अचानक हुए हमले में राजवीर सिंह और महिपाल सिंह नामक दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। सब इंस्पेक्टर राणा की बार-बार की मौखिक चेतावनियों के बावजूद कि आरोपी ने हमला जारी रखा, जिसके चलते पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। मुठभेड़ के दौरान परमार को गोली लगी। गोली लगने से घायल आरोपी और पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आरोपी सुरेश परमार की मौत हो गई जबकि दो पुलिसकर्मियों का अभी भी इलाज चल रहा है।

गौरतलब है कि बच्ची को आणंद के वसद के पास से अगवा किया गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। रात में ट्रेन की चपेट में आने से उस मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। पुलिस की जांच से पता चला कि आरोपी ने लड़की को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से अगवा किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच शुरू की और बोयासन के पास एक बाहरी इलाके से आरोपी सुरेश परमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी सुरेश ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम