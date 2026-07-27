आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, अगले 14 घंटे कई राज्यों के लिए मुश्किल

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की ओर से सोमवार को कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक, अगले 14 घंटे भारी बारिश की वजह से कई राज्यों के लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं।

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मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि कुछ इलाकों में हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ उखड़ने, बिजली जाने, ट्रैफिक में रुकावट और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ सकता है।

किसानों, यात्रियों और नदियों और तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। पहाड़ी राज्यों में, अधिकारियों ने लगातार बारिश के कारण संभावित भूस्खलन और नदियों के पानी के लेवल में अचानक बढ़ोतरी के बारे में भी चेतावनी दी है।

आईएमडी की ओर से पूरे हफ्ते हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। सोमवार से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, और इस हफ्ते कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

भारी बारिश के अलावा, मौसम विभाग ने राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी दी है, और लोगों से खराब मौसम में खुली जगहों पर जाने से बचने की अपील की है।

आने वाले दिनों में पूर्वी भारत में भी मानसून की अच्छी-खासी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड और बिहार में भारी बारिश होने की आशंका है।

इन राज्यों में, ओडिशा में सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें 27 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है, जबकि इस हफ्ते पूरे बिहार में बारिश बढ़ने की उम्मीद है।

आईएमडी ने राज्य के अधिकारियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है और लोगों से मौसम विभाग की सलाह मानने, तेज बारिश के समय गैर-जरूरी यात्रा से बचने और बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की संभावना वाले इलाकों में जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस