आईएमडी ने कई राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कई राज्यों के लिए जिलेवार 'नाउकास्ट' (तत्काल मौसम) चेतावनी जारी की है। इसमें लोगों को अगले दो से तीन घंटों के दौरान आंधी-तूफान, बिजली गिरने, भारी बारिश और तेज हवाओं के बारे में आगाह किया गया है।

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मौसम विभाग ने पंजाब के पटियाला जिले के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसका मतलब है कि मौसम बहुत खराब होने वाला है और तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। आईएमडी ने बिजली गर्जन, तेज़ हवाओं (लगभग 60 किमी/घंटा की रफ़्तार) और भारी बारिश (15 मिमी/घंटा से ज़्यादा) के साथ आंधी-तूफ़ान की संभावना जताई है। लोगों से घर के अंदर रहने और बिना जरूरत के यात्रा न करने को कहा गया है।

कई राज्यों के कई जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी की गई है। यहां आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने, 40–60 किमी/घंटा की रफ़्तार से हवा चलने और मध्यम से भारी बारिश (5–15 मिमी/घंटा या उससे ज़्यादा) होने की बहुत संभावना है।

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, संगरूर और एसएएस नगर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में, प्रभावित ज़िलों में अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव शामिल हैं।

यह अलर्ट केरल में कासरगोड, कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, शिवमोग्गा और उडुपी; मध्य प्रदेश में भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां और शिवपुरी; मणिपुर में जिरीबाम, कामजोंग, नोनी, सेनापति और तामेंगलोंग; पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर; नागालैंड में लोंगलेंग, मोकोकचुंग, मोन और वोखा; असम में गोलाघाट, जोरहाट, माजुली और शिवसागर; हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल और कुरुक्षेत्र; और उत्तराखंड में बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी तक भी लागू है।

मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी, जिसमें 'येलो अलर्ट' और ज़िले के हिसाब से तुरंत मौसम की जानकारी (नाउकास्ट) शामिल है, आईएमडी के आधिकारिक मौसम पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिकारी मौसम की बदलती स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और लोगों से कहा गया है कि वे आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेते रहें।

--आईएएनएस

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