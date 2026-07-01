आईबीपीएस भर्ती 2026: प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी के 6,715 पदों पर आवेदन शुरू, जानें योग्यता और सैलरी

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बैंकिंग सेक्टर में करियर तलाश रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। दरअसल, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (सीआरपी) के तहत विभिन्न बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स/मैनेजमेंट ट्रेनीज के कुल 6,715 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

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आईबीपीएस ने जिन बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी के हजारों पदों पर भर्ती निकाली है, उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,900, बैंक ऑफ इंडिया के 500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 1,100, केनरा बैंक के 1,500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 500, इंडियन ओवरसीज बैंक के 550, पंजाब नेशनल बैंक के 504 और पंजाब एंड सिंध बैंक के 161 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं, जिन अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए फॉर्म को त्रुटि सुधार करने का विंडो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद होने के 2 दिन बाद तक सक्रिय रहेगा।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टेस्ट), ऑनलाइन मुख्य परीक्षा (ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव), व्यक्तित्व परीक्षण, सामान्य साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 48,480 से 85,920 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा अगस्त में आयोजित होने की संभावना है।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम