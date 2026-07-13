आईआईटी-धनबाद में 27 जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पदों पर नौकरी के अवसर, छह अगस्त तक करें आवेदन

रांची, 13 जुलाई (आईएएनएस)। देश के किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद ने जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के विभिन्न 27 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

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आईआईटी-धनबाद की ओर से जारी रिक्तियों में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (नेटवर्क और सिस्टम्स) के 3, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (केमिस्ट्री) के 3, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (इलेक्ट्रिकल) के 2, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (सिविल) के 2, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (आर्किटेक्ट) का 1, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (मैकेनिकल) के 4, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (फिजिक्स) के 4, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (इलेक्ट्रॉनिक्स) के 2, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (कंप्यूटर) के 4 और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (केमिकल) के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पद से संबंधित विषय के अनुसार, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ नेटवर्किंग/सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन में तीन वर्ष का डिप्लोमा या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में बीएससी; रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक; इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/पावर इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रियल कंट्रोल)/रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में तीन वर्ष का डिप्लोमा; सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा; आर्किटेक्चर में तीन वर्ष का डिप्लोमा; मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या एयरोस्पेस/एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या पावर प्लांट/एनर्जी इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या सीएडी/सीएएम/सीएई इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा; भौतिकी में बीएससी; इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग/एम्बेडेड सिस्टम/वीएलएसआई/सेमीकंडक्टर में तीन वर्ष का डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीएससी; कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर साइंस में तीन वर्ष का डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी; केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में तीन वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा, सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में 4 वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट/कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 6 के तहत प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 500 रुपए तय है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व-सैनिक/महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम