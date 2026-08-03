9 अगस्त को भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश

भोपाल, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'अगस्त क्रांति दिवस' के मौके पर 9 अगस्त को भोपाल में एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित करें। साथ ही, उन्होंने देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी आह्वान किया।

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भोपाल में स्टेट शूटिंग एकेडमी में खेल और युवा कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना भारत की आजादी का जश्न मनाने का समय है। उन्होंने नागरिकों, खासकर युवाओं से आजादी दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए और 9 अगस्त को भोपाल में नागरिकों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जानी चाहिए। इस यात्रा से देशभक्ति की भावना मजबूत होनी चाहिए और स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य में खेल से जुड़ी सुविधाओं का भी जायजा लिया और अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग, पोषण और कोचिंग की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग, आधुनिक सुविधाएं और समय पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सीएम ने खेल विभाग को निर्देश दिया कि वे ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों के लिए प्रोत्साहन, नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों के नियम जल्द से जल्द तय करें।

उन्होंने मल्लखंब और जिम्नास्टिक्स के लिए अलग अकादमियां तुरंत शुरू करने का भी आदेश दिया। साथ ही, अधिकारियों से कहा कि वे प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए अन्य विभागों के साथ मिलकर संदीपनिक स्कूलों के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का एक्शन प्लान तैयार करें।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटन में तेजी लाएं, उन जिलों में खेल-विशेष सुविधाएं विकसित करें जहाँ से लगातार प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकले हैं। साथ ही, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने में सक्षम अच्छे सरकारी और निजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पहचान करें।

मुख्यमंत्री ने विभाग से यह भी कहा कि वे हरियाणा और ओडिशा की तर्ज़ पर राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में कॉर्पोरेट भागीदारी की संभावनाओं का पता लगाएं।

--आईएएनएस

पीएसके