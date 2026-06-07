49 आपराधिक गुटों पर गाजीपुर पुलिस ने कसा शिकंजा: एसपी ईराज राजा

गाजीपुर, 7 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इंटरनेट मीडिया और स्थानीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक गैंगों के विरुद्ध चलाए गए पांच दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन वज्रपात में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 49 गैंगों और उनके 401 सदस्यों को चिन्हित किया है।

Read More

पुलिस ने अभियान के दौरान 39 मुकदमे दर्ज किए और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चिन्हित गैंगों के सदस्यों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की है।

गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. ईराज राजा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि जिले में कटरा गैंग, महाकाल गैंग, 315 गैंग, फरसा गैंग समेत कई गैंग सक्रिय हैं। इन गैंगों के सदस्य समूह बनाकर कई बाइकों पर घूमते हैं, आम नागरिकों को भयभीत करते हैं और सोशल मीडिया पर आक्रामक पोस्ट, वीडियो, फेसबुक लाइव तथा इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं।

उन्होंने कहा कि इसमें कई सदस्य अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करके दबदबा बनाने की कोशिश करते पाए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्णा के निर्देशन में 1 जून से 5 जून तक चलाए गए इस अभियान में गैंगों के लीडरों और सक्रिय सदस्यों की विस्तृत जानकारी जुटाई गई। कुल 49 गैंगों के 401 सदस्यों की पहचान की गई। इनमें से कई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय सात गैंग के 10 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 5581 गैंग के शुभम यादव, 999 गैंग के सौरभ, 0777 गैंग के महेंद्र यादव, अंकुर, सोनू राजभर, स्वान 191773 गैंग के संदीप, पंछी गैंग 1303 के अजय यादव, राधे-राधे गैंग के लक्ष्मी नारायण राय, कारोवीर गैंग के कामरान और मो. राशिद शामिल हैं।

एसपी डॉ. ईराज राजा ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे गैंग के विरुद्ध अभियान जारी रहेंगे। इंटरनेट मीडिया और स्थानीय स्तर पर सक्रिय किसी भी गैंग की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखी जा रही है। हथियारों का प्रदर्शन, धमकी भरे पोस्ट, लोगों को डराना-धमकाना या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोई भी कोशिश सख्ती से रोकी जाएगी। यह अभियान जिले में अमन-चैन और कानून का राज स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वहीं, स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। पुलिस का कहना है कि चिन्हित सभी गैंगों और उनके सदस्यों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी