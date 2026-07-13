2027 की जीत का रास्ता बूथ से होकर जाएगा, विपक्ष के हर 'नैरेटिव' का तथ्यों से देंगे जवाब: धर्मपाल सिंह

लखनऊ, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने सोमवार को कहा कि वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत संगठन के अनुशासन, बूथ स्तर की मजबूत रणनीति और सूक्ष्म प्रबंधन पर निर्भर करेगी।

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उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और ऐतिहासिक निर्णयों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जबकि विपक्ष झूठ, भ्रम और जातीय वैमनस्य फैलाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, जिसका जवाब भाजपा कार्यकर्ता तथ्यों और प्रमाणों के साथ देंगे। बरेली में कमिश्नरी स्तर के शक्ति केंद्र संयोजकों, मंडल अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों, निवर्तमान पदाधिकारियों और अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की अलग-अलग बैठकों को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, अनुशासन, समयबद्धता तथा पूर्व एवं पूर्ण तैयारी ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि बूथ और मंडल के बीच शक्ति केंद्र सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो संगठनात्मक गतिविधियों और अभियानों के प्रभावी संचालन की धुरी है। प्रत्येक संगठनात्मक कार्ययोजना का केंद्र बूथ होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता बैठकों में डायरी के साथ उपस्थित हों और बूथ स्तर की बैठकों व गतिविधियों का पूरा विवरण नियमित रूप से रजिस्टर में दर्ज किया जाए। नियमित समीक्षा, सटीक योजना और निरंतर फॉलोअप से ही संगठन मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता को उसकी क्षमता, योग्यता और अनुभव के आधार पर जिम्मेदारी दी जाएगी तथा पूर्व पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने कहा कि भाजपा 2027 का चुनाव केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ, भ्रम, षड्यंत्र और जातीय वैमनस्य फैलाकर चुनावी माहौल बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन भाजपा का प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ता विपक्ष के हर भ्रामक और नकारात्मक नैरेटिव का तथ्यात्मक जवाब देगा। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का लोककल्याणकारी दर्शन भाजपा सरकारों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों का आधार है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब की उपेक्षा की, जबकि समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ अनुसूचित वर्ग, गरीबों और वंचित तबकों को मिला है। उत्तर प्रदेश में आज लोगों के घर, खेत और खलिहान सुरक्षित हैं तथा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित वर्ग का सबसे अधिक शोषण हुआ।

धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे तुलनात्मक और तथ्यात्मक सामग्री के साथ घर-घर पहुंचें, जन-जन से संवाद स्थापित करें और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ संगठन की विचारधारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर 2027 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करें।

--आईएएनएस

विकेटी/एएसएच