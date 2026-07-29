20 जुलाई के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी 'गोली लगने से चोट' का दावा गलत: दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी।

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पुलिस ने वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि मेडिकल सबूतों से इनकी पुष्टि नहीं होती है।

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि सेंट्रल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने के आरोपों की पुष्टि घटना के बाद तैयार की गई मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) रिपोर्ट से नहीं हुई।

पुलिस ने कहा, "सोशल मीडिया पर फैल रहे ये दावे कि 20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी, एमएलसी की जांच के नतीजों से मेल नहीं खाते हैं।"

पुलिस के अनुसार, एमएलसी में दाहिने ट्रैगस (कान के पास कार्टिलेज का छोटा उभार) के सामने एक कटे-फटे घाव का जिक्र है और चोट को 'ब्लंट' (किसी कुंद चीज से लगी चोट) की श्रेणी में रखा गया है।

बयान में कहा गया, "डॉक्टर की राय में चोट को मामूली बताया गया है और गोली लगने के घाव का कोई सबूत नहीं है, इसलिए गोली लगने से चोट का दावा एमएलसी में बताई गई मेडिकल जांच के नतीजों से साबित नहीं होता है।"

पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देखते और शेयर करते समय सावधानी बरतने की भी अपील की।

पुलिस ने आगे कहा, "लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को शेयर करने से पहले भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें।"

एमएलसी, या मेडिको-लीगल केस रिपोर्ट, एक मेडिकल दस्तावेज है जिसे चोटों या ऐसी स्थितियों के मामलों में तैयार किया जाता है जिनमें कानूनी जांच की जरूरत पड़ सकती है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​अक्सर चोटों की प्रकृति का पता लगाने और मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए ऐसी रिपोर्टों पर भरोसा करती हैं।

20 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन हिंसक हो गए, जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में भीड़ ने जंतर-मंतर विरोध स्थल से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज किया, जिससे झड़पें हुईं और कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी