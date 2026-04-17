Panchang April 2026 : बैशाख शुक्ल की प्रतिपदा तिथि, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

नई दिल्ली: सनातन धर्म में पंचांग का बेहद महत्व है। दिन की शुरुआत से लेकर शुभ-अशुभ समय का निर्धारण भी इसके पांच अंगों (करण, योग, नक्षत्र, तिथि और वार) की आधार पर होता है। 18 अप्रैल का पंचांग देखें तो शनिवार है और इस दिन से बैशाख मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है।

दृक पंचांग के अनुसार, शनिवार को सूर्योदय 5 बजकर 53 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6 बजकर 49 मिनट पर होगा। चंद्रोदय सुबह 6 बजकर 8 मिनट पर और चंद्रास्त शाम 7 बजकर 56 मिनट पर रहेगा। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। हालांकि, उदयातिथि (सूर्य उदय के समय जो तिथि हो) के हिसाब से पूरे दिन प्रतिपदा का ही मान होगा।

नक्षत्र अश्विनी सुबह 9 बजकर 42 मिनट तक रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। योग प्रीति रात 11 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। करण बव दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तक रहेगा, उसके बाद बालव करण शुरू होगा जो 19 अप्रैल की देर रात 12 बजकर 30 मिनट तक चलेगा।

शुभ-अशुभ समय को ध्यान में रखकर शुभ कार्य, पूजा-पाठ या नया काम शुरू करना या महत्वपूर्ण फैसले लेना फलदायी माना जाता है।

शनिवार के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 24 मिनट से 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 47 मिनट से 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। वहीं, सायाह्न संध्या सूर्यास्त के समय शाम 6 बजकर 49 मिनट से 7 बजकर 55 मिनट तक होगी। निशिता मुहूर्त रात 11 बजकर 58 मिनट से 12 बजकर 42 मिनट (19 अप्रैल) तक रहेगा।

अशुभ समय में सावधानी बरतनी चाहिए। शनिवार को राहुकाल सुबह 9 बजकर 7 मिनट से 10 बजकर 44 मिनट तक रहेगा। यमगंड दोपहर 1 बजकर 58 मिनट से 3 बजकर 35 मिनट तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 7 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। दुर्मुहूर्त सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 6 बजकर 44 मिनट और फिर 6 बजकर 44 मिनट से 7 बजकर 36 मिनट तक रहेगा।

वहीं, आडल योग सुबह 9 बजकर 42 मिनट से 19 अप्रैल की सुबह 5 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। वर्ज्य समय सुबह 6 बजकर 6 मिनट से 7 बजकर 32 मिनट और शाम 6 बजकर 17 मिनट से 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। गंड मूल सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 9 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। बाण रज दोपहर 11 बजकर 42 मिनट से पूरी रात्रि तक रहेगा।

--आईएएनएस