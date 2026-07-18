15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में मानसून के लिए तैयारी

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ ही भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

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आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तेज हवाओं (70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार) और आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं से पेड़, बिजली के खंभे और खड़ी फ़सलों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें। खराब मौसम से प्रभावित इलाकों में परिवहन और बिजली आपूर्ति में रुकावट की संभावना को देखते हुए निवासियों को भी सावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित मौसम केंद्र ने 19 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि आज से दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ-साथ इस इलाके में एक नया 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक बारिश होगी।

मौसम केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि शनिवार को मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर उन इलाकों में जहां भूस्खलन और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का खतरा अधिक है।

इस बीच, आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर के लिए भी चेतावनी जारी की है। इसमें अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के साथ-साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों को शनिवार रात, रविवार सुबह और 20 से 22 जुलाई के बीच खास सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान मौसम के हालात काफी खराब रहने की उम्मीद है।

निवासियों को सलाह दी गई है कि वे नदियों, झरनों और जलप्रपातों के पास जाने से बचें, पहाड़ी रास्तों पर सावधानी से यात्रा करें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और खराब मौसम के कारण पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है।

आईएमडी ने प्रभावित इलाकों के लोगों से मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और सलाह पर बारीकी से नजर रखने को कहा है, क्योंकि मानसून के इस दौर में मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस