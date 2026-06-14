12 साल में स्वास्थ्य को सस्ता और सुलभ बनाया, लोगों को बेहतरीन हेल्थकेयर: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। केंद्र में अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलावों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में भारत ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में व्यापक कार्य किया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "पिछले 12 सालों में भारत ने अच्छी क्वालिटी वाली हेल्थकेयर को ज्यादा सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए काम किया है। हमें गर्व है कि हमारी पहचान दुनिया के सबसे बड़े हेल्थकेयर प्रोग्राम, 'आयुष्मान भारत' वाले देश के तौर पर है, जो सबसे जरूरतमंद लोगों को बेहतरीन हेल्थकेयर देता है।"
उन्होंने आगे कहा, "पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी दूसरी कोशिशों से दवाएं सस्ती हुई हैं। स्टेंट और घुटने के इम्प्लांट की कीमतें कम हुई हैं और इससे कई लोगों को फायदा हुआ है। साथ ही, ज्यादा संस्थान और सीटें उपलब्ध होने की वजह से लोगों के लिए मेडिकल एजुकेशन भी ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो गई है। एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए हम अब तक हुई इस प्रगति को और आगे बढ़ाएंगे।"
इससे पहले, पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में लिखा, "एनडीए सरकार युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। पिछले 12 सालों की एक अहम बात यह रही है कि भारत के युवाओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 'स्टार्टअप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्किल इंडिया' और 'अटल इनोवेशन मिशन' जैसी पहलों से एक ऐसा माहौल बना है जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है।"
पोस्ट में पीएम मोदी ने आगे लिखा, "आज भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप डेस्टिनेशन में से एक है और इनमें से कई सफलता की कहानियां हमारी युवा शक्ति लिख रही है और वह भी छोटे कस्बों और गांवों से।"