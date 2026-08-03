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भारत समाचार

10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप देगी मेघालय सरकार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 01:14 PM
10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप देगी मेघालय सरकार

शिलांग, 3 अगस्त (आईएएनएस)। मेघालय सरकार उन मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देगी, जिन्होंने 2026 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की हैं। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी।

डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन्स (डीआईटीसी) ने उन योग्य छात्रों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में भाग लिया था।

अधिकारियों ने बताया कि लैपटॉप वितरण का मकसद राज्य भर के छात्रों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करना है।

डायरेक्टोरेट के अनुसार, जिन छात्रों ने 2026 में एमबीओएसई सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आईसीएसई, आईएससी और सीबीएसई की परीक्षाएं पास की हैं और जो तय योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें इस पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

आईसीएसई, आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए पात्रता उन लोगों तक सीमित कर दी गई है, जो मेघालय में स्थित अपने संबंधित बोर्ड से संबद्ध स्कूलों से परीक्षा में शामिल हुए थे।

अधिकारियों ने बताया कि योग्य और मेधावी छात्रों की अनंतिम सूची, सत्यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दी गई है।

जिन छात्रों के नाम प्रोविजनल लिस्ट में हैं, लेकिन जिन्हें लैपटॉप मिलने के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, उनसे कहा गया है कि वे वेरिफिकेशन के लिए अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, एक वैलिड फोटो पहचान-पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज लेकर डायरेक्टरेट जाएं।

डायरेक्टोरेट ने छात्रों से प्रोविजनल लिस्ट से जुड़ी कोई भी आपत्ति या सवाल 3 सितंबर या उससे पहले लिखित रूप में जमा करने के लिए भी कहा है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि लैपटॉप वितरण योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 3 अगस्त से खोल दिया गया है और यह 3 सितंबर तक खुला रहेगा।

यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल एक्सेस को मजबूत करने और बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए मेघालय सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

अधिकारियों ने कहा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस यह पक्का करेगा कि सभी योग्य छात्रों को इस स्कीम का फायदा पारदर्शी और समय पर मिले।

वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लैपटॉप बांटने के शेड्यूल और उन्हें सौंपने के बारे में और जानकारी दी जाएगी।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी