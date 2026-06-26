10वीं एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, नशीली दवाओं के खिलाफ विजन डॉक्यूमेंट करेंगे जारी

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

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गृह मंत्रालय (एमएचए) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका मकसद देश भर में ड्रग तस्करी और ड्रग के दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत करना है।

बैठक के दौरान, अमित शाह 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029' जारी करेंगे, जिसे अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक बातचीत के बाद तैयार किया गया है। उम्मीद है कि यह डॉक्यूमेंट ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए एक रोडमैप का काम करेगा, जिसमें मांग कम करने, सप्लाई कम करने और रिहैबिलिटेशन पर फोकस किया जाएगा।

विजन डॉक्यूमेंट में नई चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां बताई जाएंगी, जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट-आधारित ड्रग तस्करी का बढ़ता खतरा शामिल है। यह नशीले पदार्थों के सेवन से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता अभियानों, इलाज की सुविधाओं और रिहैबिलिटेशन सेवाओं को मजबूत करने का एक फ्रेमवर्क भी देगा।

गृह मंत्री एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2025 भी जारी करेंगे और जम्मू और गुवाहाटी में नए बने एनसीबी जोनल ऑफिस का उद्घाटन करेंगे।

इसके अलावा, अमित शाह 'ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन' शुरू करेंगे। जिसके तहत देश भर में लगभग 6,000 करोड़ रुपये कीमत के जब्त किए गए करीब 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट किए जाने की उम्मीद है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक का मकसद ड्रग तस्करी के खिलाफ केंद्र की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को मजबूत करना और "ड्रग-फ्री इंडिया" के विजन को आगे बढ़ाना है।

इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 'नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के मौके पर, गृह मंत्री शाह ने देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है; नारको-कार्टेल्स को बेरहमी से खत्म किया है और प्रभावित लोगों को वह देखभाल और सहानुभूति दी है जिसके वे हकदार हैं। यह दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम