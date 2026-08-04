दिल्ली सरकार टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित जनप्रतिनिधियों के जागरूकता कार्यशाला में हिस्सा लिया और नागरिकों, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा सामाजिक संगठनों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए टीबी मरीजों की पहचान और पंजीकरण के लक्ष्यों के मुकाबले दिल्ली ने लगातार अपने वार्षिक लक्ष्य का 95 प्रतिशत से अधिक हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि टीबी अब पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है और समय पर जांच तथा पूरा उपचार कराने से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं।

यह कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित किया गया था।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत अभियान अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक राष्ट्रीय जनआंदोलन बन चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने टीबी उन्मूलन को देशव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया है और निर्धारित समयसीमा में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष वीडियो प्रदर्शित किया। वहीं दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने टीबी मुक्त भारत अभियान की उपलब्धियों, वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन अभियान से जुड़े विभिन्न सूचना और जागरूकता स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने विशेष रूप से ‘निक्षय मित्र’ पहल से जुड़े स्टॉल का दौरा किया और टीबी मरीजों को दिए जा रहे पोषण सहायता, सामुदायिक भागीदारी, जनसहयोग, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल सहायता तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ अभियान की प्रगति, मरीजों तक पहुंच रही सेवाओं और जनभागीदारी को मजबूत बनाने के प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान को हर वार्ड, विधानसभा क्षेत्र और स्थानीय इलाके तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस जन आंदोलन का हिस्सा बन सकें।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, सांसद, विधायक, पार्षद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी