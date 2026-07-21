दिल्ली प्रदर्शन में 83 घायलों का तत्काल उपचार, जेपी नड्डा ने ली पूरी जानकारी: डॉ. हिमानी अहलूवालिया

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली में हुए हालिया विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों का हाल जानने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से उपचार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली और भर्ती मरीज से भी मुलाकात कर उसका हालचाल जाना। अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. हिमानी अहलूवालिया ने दौरे और अस्पताल में किए गए उपचार की जानकारी साझा की।

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डॉ. हिमानी अहलूवालिया ने आईएएनएस को बताया कि अस्पताल में सोमवार रात कुल 83 घायल मरीज लाए गए थे। इनमें प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे, जिन्हें विरोध-प्रदर्शन के दौरान चोटें आई थीं। अस्पताल की मेडिकल टीम ने सभी घायलों का तत्काल उपचार किया और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दौरा इसी उद्देश्य से था कि अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति का जायजा लिया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

डॉ. अहलूवालिया ने कहा कि राहत की बात यह रही कि अस्पताल में कोई भी मरीज इतनी गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचा, जिसे लंबे समय तक भर्ती रखना पड़े या आईसीयू में इलाज की आवश्यकता हो। हालांकि, उन्होंने बताया कि एक मरीज को ऐसी चोटें आई हैं, जिसके कारण उसे अभी भी अस्पताल के वार्ड में भर्ती रखा गया है। इस मरीज की स्थिति और उपचार योजना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तार से जानकारी ली। जेपी नड्डा ने उस मरीज का इलाज कर रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से बात की और यह जाना कि आगे किस प्रकार का इलाज किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं भर्ती मरीज से मिलने पहुंचे और उसका हालचाल जाना। उन्होंने मरीज को भरोसा दिलाया कि उपचार के दौरान यदि किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी।

मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने अस्पताल की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पूछा कि घटना के समय किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थीं, कितने मरीज पहुंचे और मेडिकल टीम ने किस तरह स्थिति को संभाला। अस्पताल प्रशासन ने मंत्री को पूरी जानकारी देते हुए बताया कि सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी पूरी तत्परता के साथ सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अस्पताल भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यदि आगे किसी भी मरीज को अतिरिक्त चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तो अस्पताल का पूरा स्टाफ तत्काल सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेगा।

उन्होंने बताया कि सभी घायलों को उपचार के बाद कुछ समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब डॉक्टरों को यह संतुष्टि हो गई कि मरीजों की स्थिति स्थिर है और वे सुरक्षित रूप से घर जा सकते हैं, तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज किए गए सभी मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय निर्देश भी दिए गए हैं।

डॉ. अहलूवालिया ने आगे कहा कि जिन मरीजों को आगे फॉलो-अप जांच के लिए ओपीडी में आने की जरूरत होगी या जिन्हें बाद में किसी प्रकार की चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी, वे अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। अस्पताल प्रशासन सभी मरीजों की आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

पीएसके