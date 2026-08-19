तेनकासी में श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास कैंप में डेंगू से दो लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य को लेकर चिंता

चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। तेनकासी जिले के कदायनाल्लूर के पास श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास कैंप में डेंगू से 27 साल की एक महिला की मौत हो गई है। इससे लंबे समय से चल रहे बुखार के प्रकोप को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसकी चपेट में कथित तौर पर 50 से ज्यादा निवासी आ चुके हैं।

मृतक महिला की पहचान नर्मला के तौर पर हुई है, जो दिनेश की पत्नी थीं और कदायनाल्लूर तालुक के बोगनाल्लूर कैंप में रहती थीं। डेंगू की पुष्टि होने के बाद उन्हें तिरुनेलवेली सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैंप से मिली जानकारी के मुताबिक, इलाज के बावजूद मंगलवार को उनकी मौत हो गई।

उनकी मौत उसी बस्ती की एक 13 साल की लड़की की मच्छर से फैलने वाले संक्रमण से मौत के कुछ समय बाद हुई है। राजन और सैला श्री की बेटी रिहाना मैरी की मौत भी तिरुनेलवेली के उसी सरकारी अस्पताल में डेंगू का इलाज कराने के दौरान हुई थी।

इन दो मौतों ने पुनर्वास कैंप में रहने वाले परिवारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जहां निवासियों का कहना है कि बुखार के मामले लगभग एक महीने से बने हुए हैं। इस बस्ती में 150 से ज्यादा श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी परिवार लगभग 35 सालों से रह रहे हैं।

पिछले चार हफ्तों के दौरान, कैंप के 50 से ज्यादा लोगों को बुखार हुआ है और उन्होंने इलाके के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराया है।

डेंगू और दो मौतों की खबरों के बाद, कैंप और उसके आस-पास स्वास्थ्य और सफाई के उपाय बढ़ा दिए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी निवासियों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि स्थानीय निकाय बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए मच्छर-नियंत्रण और सफाई अभियान तेज कर रहे हैं।

हालांकि, निवासियों ने बस्ती के आस-पास खराब सफाई व्यवस्था को मच्छरों के पनपने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आस-पास के इलाकों से इकट्ठा किया गया कचरा नियमित रूप से कैंप के पास लाकर डाला जाता था। जमा हुए कचरे के कुछ हिस्सों को जलाया भी जा रहा था, जिससे परिवार धुएं के संपर्क में आ रहे थे और गंदगी और बढ़ रही थी।

कैंप के निवासियों ने जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से तुरंत कचरा हटाने और कचरा डालने पर रोक लगाने और लगातार सफाई का काम करने की मांग की। उन्होंने नियमित फॉगिंग, जमा पानी को हटाने और बेहतर चिकित्सा निगरानी, ​​खासकर बच्चों और अन्य कमजोर निवासियों के लिए, भी मांग की।

निवासियों ने अपील की कि जब तक बीमारी का प्रकोप नियंत्रण में न आ जाए, तब तक बुखार की जांच और समय पर इलाज जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि कैंप के आस-पास सफाई बनाए रखने और डेंगू के और मामलों व मौतों को रोकने के लिए स्थायी उपाय जरूरी हैं। उन्होंने आस-पास मच्छरों के पनपने के स्रोतों का विस्तृत आकलन करने की भी मांग की।

--आईएएनएस

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