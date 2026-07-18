तमिलनाडु के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 1,500 नई सीटें शुरू करने की योजना

चेन्नई, 18 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की लगभग 1,500 नई सीटें शुरू करके नर्सिंग शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

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इस कदम का मकसद देश में ट्रेंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन को अधिकतर सस्ता और आसान बनाना है।

अभी तमिलनाडु के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की कुल 510 सीटें हैं। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र सालाना सिर्फ 13,750 रुपये ट्यूशन फीस देते हैं, जिससे सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले बहुत सस्ते विकल्प बन जाते हैं, जहां सालाना ट्यूशन फीस 1.20 रुपये लाख तक हो सकती है।

यह विस्तार छात्रों और अभिभावकों की ओर से सरकारी नर्सिंग सीटों को बढ़ाने की लगातार मांग के जवाब में किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होने और नर्सिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए मौके बढ़ने की उम्मीद है।

पिछली डीएमके सरकार के समय राज्य में 10 नए फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के लिए शुरुआती काम शुरू किया था। हालांकि, वे प्रस्ताव लागू करने के चरण तक नहीं पहुंच पाए।

मौजूदा सरकार ने अब राज्य के नर्सिंग और फ़ार्मेसी शिक्षा के बुनियादी ढांचे को फिर से शुरू करने और उसका विस्तार करने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत, तमिलनाडु भर के 14 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। विस्तार के लिए चुने गए संस्थानों में वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, धर्मपुरी, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली और नमक्कल के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने विभाग को अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम के साथ-साथ पैरामेडिकल एजुकेशन में भी सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है।

इस विस्तार का मकसद योग्य नर्सों और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या तैयार करके राज्य के हेल्थकेयर वर्कफोर्स को मजबूत करना है।

नई नर्सिंग सीटों के अलावा, सरकार इसी विस्तार कार्यक्रम के तहत फार्मेसी कोर्स के लिए भी 700 से अधिक सीटें शुरू करने की योजना बना रही है।

अधिकारी अभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसमें क्लासरूम, लैब, हॉस्टल की सुविधाएं और दूसरे एकेडमिक रिसोर्स शामिल हैं।

कोर्स शुरू होने से पहले संस्थानों द्वारा रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए फैकल्टी सदस्यों और दूसरे टीचिंग स्टाफ की भर्ती का काम भी चल रहा है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस