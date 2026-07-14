तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने सरकारी अस्पताल की स्थिति पर विजय सरकार को घेरा

चेन्नई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक ही बिस्तर पर कई मरीजों को रखे जाने की खबरों पर विजय सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस स्थिति को 'बेहद निंदनीय' बताया और प्रशासन पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

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नैनार नागेंद्रन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जगह की भारी कमी के कारण तीन मरीजो को एक ही बिस्तर शेयर करना पड़ रहा था।

नैनार नागेंद्रन ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "तमिलनाडु के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में से एक में ऐसे हालात गंभीर प्रशासनिक खामियों को दिखाते हैं और सरकार द्वारा पब्लिक हेल्थकेयर को संभालने के तरीके पर चिंता पैदा करते हैं।"

नागेंद्रन के अनुसार, भीड़ बढ़ने की वजह अस्पताल में चल रहा रेनोवेशन का काम है, जिसके कारण अलग-अलग सेक्शन के मरीजों को एक ही ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति से हेल्थ डिपार्टमेंट के भीतर 'प्रशासनिक अव्यवस्था' का पता चलता है और सवाल उठाया कि रेनोवेशन का काम शुरू करने से पहले उचित वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए?

स्टेट सेक्रेटेरिएट से तुलना करते हुए, भाजपा नेता ने पूछा कि क्या सरकार सभी मंत्रियों को एक ही कमरे में सीमित कर देगी अगर वहां रेनोवेशन का काम किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी दफ्तरों में ऐसा तरीका कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा और कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीज भी उसी स्तर की प्लानिंग और ध्यान के हकदार हैं।

नागेंद्रन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार मरीजों की देखभाल की बुनियादी जरूरतों को समझती है, जिसमें इलाज करा रहे लोगों के लिए हवादार और पर्याप्त जगह वाले बिस्तर उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार सरकारी अस्पतालों पर निर्भर लोगों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करती दिख रही है।

भाजपा नेता ने दावा किया कि जिस तरह पिछली डीएमके सरकार की सरकारी अस्पतालों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की अनदेखी के लिए आलोचना की गई थी, उसी तरह मौजूदा टीवीके-नेतृत्व वाली सरकार को पब्लिक हेल्थकेयर संस्थानों के प्रति उदासीनता का वैसा ही रवैया जारी नहीं रखने दिया जाना चाहिए।

नागेंद्रन ने सीएम विजय और स्वास्थ्य मंत्री अरुण राज से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्टेनली सरकारी अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं मिलें। उन्होंने खास तौर पर बेहतर बिस्तर क्षमता, साफ और सुलभ शौचालय, सुरक्षित पीने का पानी और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की ताकि राज्य-संचालित हेल्थकेयर सिस्टम पर निर्भर मरीजो के सम्मानजनक इलाज की गारंटी दी जा सके। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक नागेंद्रन के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम