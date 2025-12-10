Tadasana Benefits : सेहत का आधार है 'ताड़ासन', जानिए इसके नियमित अभ्यास के अनमोल फायदे

नई दिल्ली: हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों की सेहत के लिए पौष्टिक आहार और अच्छी जीवनशैली को अपनाना बेहद जरूरी है, जहां योगासन शरीर को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ देता है, वहीं पौष्टिक आहार शरीर को स्वस्थ बनाता है।

इन्हीं में से एक योगासन है 'ताड़ासन'। इसके करने से न केवल शारीरिक स्थिरता और संतुलन बढ़ता है, बल्कि मानसिक शक्ति भी मिलती है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि ताड़ासन एक सरल योगासन है, जिसके करने से लंबाई बढ़ाने में मदद मिलती है। यह योगासन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है।

इसको करने के लिए योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर पास-पास रखें। अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और कलाई को बाहर की ओर मोड़ें। सांस लेते हुए बाजुओं को सिर के ऊपर कंधों की सीध में उठाएं। इसके बाद एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर पंजों पर संतुलन बनाएं। इस मुद्रा में 10-15 सेकंड तक रहना चाहिए।

ताड़ासन को खड़े होकर करने वाले आसनों का आधार माना जाता है। आयुष मंत्रालय के अनुसार, ताड़ासन को नियमित तौर पर करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और शरीर की मुद्रा बेहतर रहती है। इसके करने मात्र से शरीर की मांसपेशियां में स्ट्रेच आता हैं, जिससे लचीलापन बढ़ता है। ताड़ासन रक्त संचार को भी बेहतर करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है, साथ ही तनाव को कम करने में भी मददगार है। यह आत्मविश्वास और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहायक है। ताड़ासन के नियमित अभ्यास से पैरों, पीठ और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे चोटों का खतरा कम होता है।

इसी के साथ ही यह मन को शांत करता है और तनाव कम करने में भी सहायक है।

ताड़ासन करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिरदर्द, अनिद्रा या फिर अन्य गंभीर समस्या है, तो आप इसे करने से परहेज करें या फिर किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें।

