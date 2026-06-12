स्वस्थ जीवन के लिए हेल्दी लिवर जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 'सुरक्षा कवच' का महत्व

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को लिवर के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए बताया है कि स्वस्थ लिवर अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है। शरीर के कई जरूरी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में लिवर की अहम भूमिका होती है। इसी कारण इसकी देखभाल करना और स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है।

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मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने लिवर की सेहत को गंभीरता से लें, क्योंकि एक स्वस्थ लिवर न केवल शरीर को बीमारियों से बचाता है, बल्कि बेहतर जीवनशैली और लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य का आधार भी बनता है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, लिवर शरीर का एक ऐसा अंग है, जो बिना रुके कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। यह न केवल शरीर को संक्रमण और विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है, बल्कि रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि लिवर को शरीर का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जाता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, लिवर शरीर में मौजूद हानिकारक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। भोजन, दवाइयों और अन्य स्रोतों से शरीर में पहुंचने वाले कई तत्वों को यह फिल्टर करता है, जिससे शरीर के अन्य अंग सुरक्षित रहते हैं। यदि लिवर सही तरीके से काम न करे तो शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इसके अलावा, लिवर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। संतुलित कोलेस्ट्रॉल हृदय और रक्त वाहिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर शरीर में वसा और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बिगड़ सकता है।

पाचन प्रक्रिया में भी लिवर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह बाइल (पित्त) नामक द्रव का निर्माण करता है, जो भोजन में मौजूद वसा को पचाने और पोषक तत्वों को शरीर द्वारा अवशोषित करने में सहायता करता है। इसलिए स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए भी लिवर का स्वस्थ रहना आवश्यक है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी का सेवन और शराब तथा जंक फूड से दूरी बनाकर लिवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है, ताकि किसी समस्या का समय रहते पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम