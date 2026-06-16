स्लोवाक स्कूली बच्चों की प्रस्तुति के बाद पीएम मोदी बोले- 'युवाओं को योग अपनाते देखना बहुत अच्छा लगा'

ब्रातिस्लावा, 16 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाक के स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत विशेष योग प्रदर्शन को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित इस प्रस्तुति ने दुनिया भर में योग के बढ़ते आकर्षण और उसकी व्यापक स्वीकार्यता को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया।

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और मैं स्लोवाकिया के स्कूली बच्चों का खास योग प्रदर्शन देखकर बहुत खुश हुए। जैसे-जैसे दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के करीब आ रही है, युवाओं को योग अपनाते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। यह देखकर भी खुशी हो रही है कि योग लोगों को सेहत की साझा कोशिश में साथ ला रहा है।"

इस बीच, सोमवार को स्लोवाकिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक योग कैंप भी लगाया गया। स्लोवाकिया के युवाओं ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेलेग्रिनी की मौजूदगी में योग किया।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ मिलकर स्लोवाकिया के स्कूल के बच्चों का एक खास योग प्रस्तुति देखा। दोनों नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तालमेल और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के तरीके के तौर पर योग की अपील पर भी ध्यान दिया।”

एक अलग पोस्ट में, पीएम मोदी ने जाने-माने स्लोवाक स्कॉलर डॉ. रॉबर्ट गैफ्रिक के साथ अपनी बातचीत की जानकारी भी साझा कीं। डॉ. रॉबर्ट ने उपनिषदों का स्लोवाकिया की भाषा में अनुवाद करने में अहम भूमिका निभाई है।

पीएम मोदी ने कहा, "कल शाम ब्रातिस्लावा में, मैं डॉ. रॉबर्ट गैफ्रिक से मिला, जिन्होंने उपनिषदों का स्लोवाक में ट्रांसलेट करने के प्रयासों का नेतृत्व किया है। भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए उनका जुनून तारीफ के काबिल है।"

योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह आइडिया सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान दिया था।

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त समर्थन के बाद 11 दिसंबर, 2014 को आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसे मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य, संतुलन और गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है।

--आईएएनएस

केके/एएस