सीएम सतीशन ने यूएई में भारतीय पैरामेडिकल स्टाफ के अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा किया, पीएम मोदी से दखल की मांग की

तिरुवनंतपुरम, 7 जून (आईएएनएस)। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में काम कर रहे भारतीय मूल के पैरामेडिकल स्टाफ की आर्थिक तंगी और अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता जताई। सतीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन पैरामेडिक्स की समस्याओं को दूर करने के लिए तुरंत मदद और हस्तक्षेप करने की अपील की है।

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सीएम वीडी सतीशन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि नर्सों समेत भारतीय हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को खाड़ी देश में वीजा से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस इलाके में यूएस और ईरान के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है और इससे उनके लिए नौकरी, विजिट और डिपेंडेंट वीजा मिलना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने दुबई में एक ईरानी हॉस्पिटल का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के हेल्थकेयर वर्कर्स बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति का सामना कर रहे हैं।

केरलम के सीएम ने संघर्ष वाले इलाके में कुछ पाबंदियों के कारण उनकी नौकरी और रोजी-रोटी पर खतरे की चिंता जताते हुए कहा कि उनमें से कई का ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला है और कहा कि यूएई में रहने का समय खत्म होने पर उन्हें 'जबरन डिपोर्टेशन' का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने पत्र में लिखा कि कई प्रभावित लोग अभी अपने ग्रेस पीरियड के खत्म होने के करीब हैं और उन्हें डर है कि उन्हें यूएई छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे उनके भविष्य की नौकरी के मौके और प्रोफेशनल लाइसेंसिंग खतरे में पड़ सकते हैं।

उन्होंने कई डॉक्टरों की रोजी-रोटी पर आने वाले खतरे की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने कई मलयाली परिवारों में चिंता पैदा कर दी है, जिनकी जिंदगी और बच्चों की पढ़ाई यूएई से जुड़ी है।

मुख्यमंत्री सतीशन ने मांग की कि विदेश मंत्रालय यूएई में भारतीय दूतावास और यूएई के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर मानवीय आधार पर एक निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण समाधान तलाशे।

केरलम के सीएम ने यूएई समेत पूरे खाड़ी देश में भारतीय हेल्थकेयर वर्कर्स के योगदान पर भी जोर दिया जो बिना रुकावट हेल्थकेयर पक्का करने और इमरजेंसी हालात से लड़ने में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रोफेशनल्स ने डेडिकेशन और खासियत के साथ काम किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान भी शामिल है जब वे हेल्थकेयर डिलीवरी में सबसे आगे खड़े थे।

--आईएएनएस

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