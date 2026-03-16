Pomegranate Flower Benefits : सिर्फ फल ही नहीं, अनार के फूल में भी छिपा है सेहत का खजाना

नई दिल्ली: प्रकृति ने हमें ऐसे कई अनमोल पौधे दिए हैं, जिनके हर हिस्से में कोई न कोई लाभ छिपा होता है। अनार का फूल भी उन्हीं में से एक है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अनार के फूल का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है।

अनार के पेड़ पर लगने वाला लाल रंग का सुंदर फूल देखने में जितना आकर्षक होता है, उतना ही औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इस फूल में कई तरह के प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे टैनिन, गैलिक एसिड और ट्राइटरपेनॉइड्स। ये तत्व शरीर के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। यही वजह है कि पुराने समय में वैद्य लोग अनार के फूल का उपयोग कई तरह की बीमारियों के इलाज में करते थे।

सबसे खास बात यह है कि अनार का फूल डायबिटीज (मधुमेह) को नियंत्रित करने में मददगार माना जाता है। कुछ शोधों में यह पाया गया है कि अनार के फूल में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी अनार के फूल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा, अनार का फूल घाव भरने में भी काफी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। पुराने समय में लोग अनार के सूखे फूल को पीसकर घाव पर लगाते थे, जिससे सूजन कम होती थी और घाव जल्दी भरने में मदद मिलती थी।

अनार के फूल का एक और फायदा यह है कि यह शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में होने वाली छोटी-मोटी सूजन को कम करने में सहायक माने जाते हैं। यही कारण है कि कई हर्बल दवाओं में भी अनार के फूल का इस्तेमाल किया जाता है।

इतना ही नहीं, अनार के फूल में एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं, जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मदद कर सकता है।

हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी औषधीय पौधे का इस्तेमाल सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। प्राकृतिक चीजें फायदेमंद जरूर होती हैं, लेकिन सही मात्रा और सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी होता है।

--आईएएनएस