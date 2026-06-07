मध्य प्रदेश: युवक ने किशोरी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, छत से फेंका; हालत गंभीर

ग्वालियर, 17 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक 17 वर्षीय किशोरी पर कथित तौर पर एक युवक ने उसके घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और बाद में उसे छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल किशोरी का ग्वालियर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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पीड़िता की मां के अनुसार, घटना शुक्रवार की है, जब उनकी बेटी घर में अकेली थी। उन्होंने बताया, "जैसे ही युवक घर में घुसा और उसे परेशान करने लगा, वह बचने के लिए छत पर चली गई। आरोपी भी उसके पीछे छत पर पहुंच गया। वहां उसने बेटी के बाल खींचे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।"

मां ने बताया कि आसपास के लोगों ने घटना देखी और किशोरी की मदद के लिए आगे आए, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी हमला करने की धमकी दी।

उन्होंने आरोप लगाया, "इसके बाद आरोपी ने मेरी बेटी को रस्सी से बांध दिया और उसे फांसी देने की कोशिश की। फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया। उस समय मेरी बेटी की हालत लगभग मृत जैसी हो गई थी।"

परिजनों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से किशोरी का पीछा करता था और उसे परेशान करता था। परिवार ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह धमकियां देता रहा।

पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने आरोपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, "घटना के बाद आरोपी गांव से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया।"

पिता के अनुसार, पुलिस ने आरोपी के साथ उसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी हिरासत में लिया है।

स्थानीय निवासी राहुल ने कहा कि गांव के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पीड़िता के परिवार को 40 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की।

राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता को उचित इलाज नहीं मिल रहा है और सरकार से उसे किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराने की अपील की।

वहीं, ट्रॉमा सेंटर, जेएएच के आईसीयू प्रभारी डॉ. आदित्य तिवारी ने बताया, "हमें बताया गया है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हमला हुआ। फिलहाल मरीज की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर है। उसके जबड़े और कूल्हे में फ्रैक्चर है। हमारी पूरी कोशिश है कि उसे बचाया जा सके।"

--आईएएनएस

डीएससी