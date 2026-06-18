मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली भाजपा का जनसंपर्क अभियान, नेताओं ने जनता से किया संवाद

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। "विश्वास, विकास और जनकल्याण के 12 वर्ष" अभियान के तहत दिल्ली भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान गुरुवार से शुरू हुआ। इस अभियान के तहत सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पटेल चेस्ट अस्पताल के निदेशक से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी।
इस अभियान के तहत रामवीर सिंह बिधूड़ी और सरदार वल्लभभाई पटेल चेस्ट अस्पताल के निदेशक राजकुमार के बीच नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर संवाद हुआ। इस अवसर पर निदेशक राजकुमार का सम्मान भी किया गया।
कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा नेता अभिषेक टंडन भी मौजूद रहे।
बिधूड़ी ने अस्पताल में संचालित 'टोबैको क्विटलाइन' का भी दौरा किया और तंबाकू की लत छोड़ने तथा उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किए जा रहे परामर्श और प्रयासों की जानकारी ली।
दक्षिणी दिल्ली के सांसद बिधूड़ी का यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली भाजपा के सभी मंडलों में चलाए जा रहे तीन दिवसीय जनसंपर्क अभियान का हिस्सा था।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शाहदरा जिले के भोला नाथ नगर स्थित फर्श बाजार से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्थानीय लोगों के घर-घर जाकर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पर्चे वितरित किए।
जनसंपर्क अभियान के दौरान मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी गोविंद से भी मुलाकात की। गोविंद कई दशकों से भोला नाथ नगर में जूते-चप्पलों की मरम्मत कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं।
दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी क्षेत्र में घर-घर जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया।
उन्होंने लोगों से संपर्क कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा सरकार की उपलब्धियों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और अभियान से जुड़े पर्चे वितरित किए।
पश्चिमी दिल्ली की सांसद और भाजपा की प्रदेश महासचिव कमलजीत सहरावत ने नजफगढ़ के नांगली वार्ड में तीन दिवसीय घर-घर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और दिल्ली की भाजपा सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से संबंधित पर्चे वितरित किए।
इस दौरान मटियाला के विधायक संदीप सहरावत और स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा भी मौजूद रहीं।
एक अन्य कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों, महापौर, उपमहापौर, एनडीएमसी सदस्यों, प्रदेश महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों ने जनकल्याण शिविरों का उद्घाटन किया।
हर्ष मल्होत्रा ने कहा, ''इन जनकल्याण शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। आज जनता इस पहल को आशीर्वाद दे रही है।''
--आईएएनएस
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