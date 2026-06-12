केरल में निपाह और शिगेला के मामले; हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 12 जून (आईएएनएस)। केरल में जहां एक ओर निपाह वायरस का खतरा पैदा हो गया है, तो वहीं वायनाड में शिगेला बैक्टीरिया का प्रकोप जारी है। शिगेला के नए मामले दूसरे जिलों से सामने आने लगे हैं। इन खतरों से निपटने के लिए अधिकारियों ने पूरे राज्य में निगरानी और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं।

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स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने शुक्रवार को कहा कि हालात काबू में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। केरल में निपाह का एक नया संदिग्ध मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वहां की स्थिति पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य में हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी मदद दी गई है।

संदिग्ध मरीज़ों और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल विस्तृत जांच के लिए इमरजेंसी आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), पुणे, भेजे गए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण की गंभीरता और वायरस के स्रोत के बारे में साफ जानकारी आधिकारिक टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही मिल पाएगी। जल्द से जल्द रिपोर्ट आ सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है।

केंद्र सरकार ने राज्य को निपाह से बचाव के तय प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम के उपायों की समीक्षा के लिए केरल स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद और विशेषज्ञों का सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करें।

वहीं, बच्चों में शिगेला संक्रमण के मामले सामने आने के बाद वायनाड पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पुष्टि किए गए मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और आज और टेस्ट के नतीजे आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कोलियाडी स्कूल के 502 बच्चों ने संक्रमण से जुड़े लक्षण दिखने के बाद इलाज कराया था। 47 लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

संपर्क से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तीन पंचायतों और सुल्तान बथेरी नगरपालिका क्षेत्र के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता को यह भी सलाह दी है कि जब तक स्थिति में सुधार न हो, वे बच्चों को भीड़-भाड़ वाली जगहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में न ले जाएं।

प्रभावित इलाकों में बचाव दल जमीनी स्तर पर जांच, निगरानी और जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

संक्रामक बीमारियों से जुड़ी दो अलग-अलग चिंताओं के सामने आने के बाद, स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे बिना वजह डरे सावधानी बरतें।

--आईएएनएस

एसडी/एएस