केरल हाई कोर्ट ने पलक्कड़ में 23 बच्चों की मौत की जांच सीबीआई को सौंपी

कोच्चि, 12 जून (आईएएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को पलक्कड़ जिले में पिछले 13 सालों में हुई बच्चों की कई मौतों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कम से कम एक मामले की जांच के तरीके में हुई गड़बड़ियों पर चिंता जताई।

Read More

चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वीएम श्याम कुमार की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जिले में बच्चों की असामान्य मौतों के मामलों की व्यापक जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

कोर्ट ने राज्य की क्राइम ब्रांच द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, विशेष रूप से कोल्लेनगोड पुलिस स्टेशन के क्राइम नंबर 21/2010 को राज्य क्राइम ब्रांच से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।

यह देखते हुए कि रिपोर्ट में जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनके लिए केंद्रीय एजेंसी के दखल की जरूरत है, कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया कि वह मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूत शामिल हैं, बिना किसी देरी के सीबीआई को सौंप दे।

बेंच ने सीबीआई से बच्चों की मौत के उन 23 मामलों पर भी रिपोर्ट मांगी, जिनका जिक्र राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और पलक्कड़ जिला पुलिस प्रमुख अजीत कुमार द्वारा पुष्टि किए गए तथ्यों के बयान में किया गया था।

एजेंसी को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने से पहले राज्य पुलिस और जिला अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी मांगने की अनुमति दी गई है।

इस मामले ने एक दशक से ज्‍यादा समय में जिले भर में हुई बच्चों की कई मौतों के हालात और क्या सभी संभावित पहलुओं की ठीक से जांच की गई थी, इस पर चिंताएं पैदा की हैं।

नई जांच का आदेश देने के अलावा, हाई कोर्ट ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करने के लिए एहतियाती उपायों पर भी ध्यान दिया।

इससे पहले, कोर्ट ने कार्यवाही में केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को शामिल किया था, यह देखते हुए कि कुछ सामाजिक कारक इन मौतों में योगदान दे सकते हैं।

केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए प्रस्तावों पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने पूरे केरल में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों और तालुक कानूनी सेवा समितियों को बाल अधिकारों, काउंसलिंग, स्कूल आउटरीच, समुदाय-आधारित निगरानी और बाल हेल्पलाइन को बढ़ावा देने से संबंधित जागरूकता और सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया।

मासिक अनुपालन रिपोर्ट का आदेश दिया गया है, और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को इन उपायों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी