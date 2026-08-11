जाइडस लाइफसाइंसेज का पहली तिमाही का मुनाफा 36 प्रतिशत घटकर 940 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस) जाइडस लाइफसाइंसेज ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी के समेकित शुद्ध मुनाफे में सालाना आधार पर 36 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 35.9 प्रतिशत घटकर 940 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1,467 करोड़ रुपए था।

दिग्गज फार्मा कंपनी का परिचालन से राजस्व तिमाही के दौरान 22 प्रतिशत बढ़कर 8,017 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 6,574 करोड़ रुपए था।

हालांकि, मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। ईबीआईटीडीए 7.6 प्रतिशत घटकर 1,930 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 2,089 करोड़ रुपए था।

इसके परिणामस्वरूप, ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 31.8 प्रतिशत से घटकर 24.1 प्रतिशत रह गया।

कमजोर कमाई के बावजूद निवेशक बड़े पैमाने पर बेअसर दिखाई दिए। नतीजों की घोषणा के बाद जाइडस लाइफसाइंसेज के शेयर 1,126 रुपए पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव से 0.63 प्रतिशत या 7 रुपए ऊपर था।

अलग-अलग समयावधियों में शेयर का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में इसमें 1.41 प्रतिशत या 15.70 रुपए की तेजी आई।

हालांकि, एक महीने के आधार पर शेयर 0.52 प्रतिशत या 5.90 रुपए नीचे रहा। पिछले छह महीनों में जाइडस के शेयरों में 25.43 प्रतिशत की तेजी आई है और इनके मूल्य में 228.40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

साल की शुरुआत से अब तक शेयर में 23.20 प्रतिशत या 212.25 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है।

जाइडस लाइफसाइंसेज, जिसे पहले कैडिला हेल्थकेयर के नाम से जाना जाता था, भारत की प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक है।

1952 में स्थापित और अहमदाबाद में मुख्यालय वाली इस कंपनी ने 2022 में अपना नाम बदलकर जाइडस लाइफसाइंसेज कर लिया।

अध्यक्ष पंकज आर. पटेल के नेतृत्व वाली इस कंपनी की मौजूदगी 50 से अधिक देशों में है और दुनिया भर में इसकी 30 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं।

कंपनी का कारोबार विविधतापूर्ण है, जिसमें जेनेरिक दवाएं, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीए), टीके, बायोसिमिलर और विशेष उत्पाद शामिल हैं।

अपनी सहायक कंपनी जाइडस वेलनेस के माध्यम से कंपनी के पास ग्लूकोन-डी, शुगर फ्री, कॉम्प्लान, नाइसिल और एवरीयूथ जैसे कई उपभोक्ता ब्रांड भी हैं।

--आईएएनएस

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