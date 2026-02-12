Deep Breathing Exercise : 5 मिनट की गहरी सांस से दूर होगा तनाव, मन को मिलेगी शांति

नई दिल्ली: गैजेट्स पर निर्भरता, अव्यवस्थित दिनचर्या, अनियमित खानपान व्यक्ति को शारीरिक के साथ ही मानसिक रूप से भी बीमार करते जा रहे हैं। ऐसे में तनाव, चिंता, एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याएं आम बन चुकी हैं। नेशनल हेल्थ मिशन लोगों को तनाव से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए गहरी सांस या डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करने की सलाह देता है।

गहरी सांस या डीप ब्रिदिंग एक आसान और प्राकृतिक तरीका है, जिसे रोजाना सिर्फ 5 मिनट करके आप पूरे दिन सुकून और एनर्जी से भरपूर रह सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से मानसिक समस्याओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। रोजाना इस आदत को अपनाने से नींद बेहतर होती है, मूड पॉजिटिव रहता है और एनर्जी लेवल बढ़ता है।

नियमित गहरी सांस से ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, मांसपेशियों में तनाव कम होता है और तन-मन दोनों सेहतमंद बने रहते हैं। एनएचएम के अनुसार, गहरी सांस लेना सिर्फ सांस की क्रिया नहीं, बल्कि दिमाग को शांत करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हृदय की धड़कन संतुलित रहती है।

यह तनाव, चिंता और घबराहट को कम करता है। सुबह उठते ही 5 मिनट का यह अभ्यास पूरे दिन के तनाव से बचाव करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण और कारगर है। धीमी-गहरी सांस शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करती है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। खास बात है कि यह अभ्यास घर पर, ऑफिस में, या सफर के दौरान कहीं भी, कभी भी किया जा सकता है।

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, इसके लिए बैठकर नाक से धीरे-धीरे गहरी सांस लें, पेट को फुलाएं (पेट की सांस), फिर मुंह से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। सांस लेते समय 4 तक गिनें, रोकें और छोड़ते समय 6-8 तक गिनें। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को रिलैक्स मोड में ले जाता है।

--आईएएनएस