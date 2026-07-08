डब्ल्यूएचओ : डीआर कांगो में इबोला से 520 से अधिक मौतें, क्षेत्रीय जोखिम बरकरार

किंशासा, 8 जुलाई (आईएएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अफ़्रीका रीजनल ऑफिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला का प्रकोप और बढ़ गया है। मरने वालों की कन्फर्म संख्या 520 से ज्यादा हो गई है और पूर्वी हॉटस्पॉट इलाकों में संक्रमण फैलना जारी है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, 5 जुलाई तक डीआरसी में 1,624 कन्फर्म मामले सामने आए थे, जिनमें 521 मौतें कन्फर्म थीं। इससे क्रूड केस फैटेलिटी रेश्यो (मृत्यु दर) बढ़कर 32.1 प्रतिशत हो गया।

प्रभावित तीनों देशों - डीआरसी, युगांडा और फ्रांस - में कुल 1,645 कन्फर्म मामले और 523 कन्फर्म मौतें दर्ज की गईं, और कुल कन्फर्म केस फैटेलिटी रेश्यो 31.8 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट के अनुसार, 12,400 से ज्यादा लोगों के संपर्क (कॉन्टैक्ट्स) की अभी भी फॉलो-अप की जरूरत थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डीआरसी में प्रकोप "लगातार बढ़ रहा है"। इसके पीछे पूर्वी डीआरसी के इतुरी और नॉर्थ किवु प्रांतों के हॉटस्पॉट हेल्थ जोन में लगातार संक्रमण का फैलना, समुदाय में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या और पहले से अप्रभावित हेल्थ जोन में संक्रमण का फैलना मुख्य कारण हैं।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मरीजों के इलाज तक पहुंचने से पहले होने वाली मौतें इस बात का सबसे साफ संकेत हैं कि सर्विलांस और रेफरल सिस्टम अभी भी संक्रमण के प्रसार की तुलना में पीछे हैं। 5 जुलाई तक जांच की गई 430 कन्फर्म मौतों में से 397 (यानी 92.3 प्रतिशत) मौतें समुदाय में या इलाज की सुविधा में भर्ती होने से पहले हुईं।

कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सुधार हुआ है, लेकिन यह संक्रमण को तेजी से रोकने के लिए जरूरी स्तर से अभी भी नीचे है। 5 जुलाई तक डीआरसी में 12,412 कॉन्टैक्ट्स फॉलो-अप के तहत थे, जिनमें से 9,624 (यानी 77.5 प्रतिशत) को पिछले 24 घंटों में देखा गया था। कुल मिलाकर, केवल 32.4 प्रतिशत कन्फर्म मामलों का पता कॉन्टैक्ट फॉलो-अप के जरिए चला, जिससे पता चलता है कि कई संक्रमण अभी भी ज्ञात कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाहर हो रहे थे।

इलाज की क्षमता पर भी दबाव है। डीआरसी में 22 से ज्यादा इबोला ट्रीटमेंट सेंटर और केयर फैसिलिटीज में लगभग 700 ट्रीटमेंट और आइसोलेशन बेड हैं। 5 जुलाई तक, देश भर में 646 मरीज आइसोलेशन में थे और आधिकारिक आइसोलेशन ऑक्यूपेंसी लगभग 94.2 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ के सहयोग से चलने वाला पार्टनर्स क्लिनिकल ट्रायल 2 जुलाई को डीआरसी में आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। यह पहला ऐसा क्लिनिकल ट्रायल है जो खास तौर पर इबोला बुंडिबुग्यो वायरस बीमारी के इलाज का मूल्यांकन कर रहा है, जिसके लिए अभी तक कोई मान्यता प्राप्त वैक्सीन या खास इलाज मौजूद नहीं है।

इस ट्रायल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एमबीपी134 और रेमडेसिविर का अलग-अलग और एक साथ इस्तेमाल करके मूल्यांकन किया जा रहा है।

युगांडा में पिछले दो हफ्तों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 5 जुलाई तक, देश में 20 कन्फर्म मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें दो मौतें शामिल थीं। 16 मरीज ठीक हो गए थे और दो अभी भी अस्पताल में भर्ती थे। युगांडा में जिन लोगों के संपर्क में आए लोगों की निगरानी की जा रही थी, उन्होंने जरूरी 21 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर ली थी और कोई नया जुड़ा हुआ मामला नहीं मिला था।

फ्रांस में, 24 जून को डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किए गए लैब से कन्फर्म मामले वाला मरीज ठीक हो गया और लगातार दो नेगेटिव लैब टेस्ट के बाद 4 जुलाई को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मरीज के साथ उसी फ़्लाइट में यात्रा करने वाले पांच यात्रियों को क्वारंटीन में रखा गया था और उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे।

रिपोर्ट में डीआरसी में सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को "बहुत ज्यादा" बताया गया है और कहा गया है कि लगातार और बड़े पैमाने पर फैल रहा संक्रमण मौजूदा प्रतिक्रिया क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि पूर्वी डीआरसी से लोगों की आवाजाही के कारण युगांडा को अभी भी संक्रमण के बाहर से आने का ज्यादा जोखिम है, जबकि फ्रांस में बाहर से आए मामले ने लगातार निगरानी, ​​यात्रियों में जागरूकता और सीमा-पार तैयारियों की जरूरत को उजागर किया है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस