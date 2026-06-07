बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से सात और मौतें, मरने वालों की संख्या 620 हुई

ढाका, 7 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटों में खसरे जैसे लक्षणों से सात बांग्लादेशी बच्चों की मौत हो गई। इससे देश में खसरे से जुड़ी कन्फर्म और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 620 हो गई।

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डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के अनुसार, हाल की मौतों को खसरा के संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) ने बताया कि हाल की मौतों के साथ, खसरा से होने वाली कुल मौतों की संख्या 529 हो गई है, जबकि कन्फर्म मौतें 91 पर ही बनी हुई हैं।

बांग्लादेश में 24 घंटे में खसरा के 1,221 संदिग्ध मामले सामने आए, जिससे कुल मामले 79,012 हो गए। इसी दौरान, खसरा के 66 नए कन्फर्म मामले सामने आए, जिससे कुल कन्फर्म मामलों की संख्या 9,686 हो गई। डीजीएचएस के अनुसार, यूएनबी ने बताया कि 15 मार्च से, खसरा के 64,263 संदिग्ध मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनमें से 60,084 ठीक हो चुके हैं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) ने कहा कि उसने देश की पिछली अंतरिम मुहम्मद यूनुस की सरकार को बार-बार लेटर लिखकर और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग के जरिए वैक्सीन की कमी के बारे में चेतावनी दी थी, जिससे एक बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है।

ढाका में एक प्रेस ब्रीफिंग में, बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि यूएन एजेंसी ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य अधिकारियों को पांच से छह पत्र भेजे और पिछली अंतरिम सरकार के समय में 10 बैठकों में यह मामला उठाया।

द डेली स्टार ने राणा फ्लावर्स के हवाले से कहा, "2024 से, हम सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि वैक्सीन की कमी से बीमारी फैल सकती है। 2024 से 2025 और 2026 तक, हमने चिट्ठियां भेजीं, और हमारी 10 अलग-अलग मीटिंग हुईं, जिसमें यह संकेत दिया गया कि यह एक समस्या है और वैक्सीन के ऑर्डर देने की जरूरत है। वे नहीं दे सके।"

फ्लावर्स के मुताबिक, यूनिसेफ के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेड चाइबन ने पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय के साथ एक मीटिंग में वैक्सीन की कमी पर चिंता जताई थी।

उन्होंने आगे कहा कि यूएन एजेंसी खसरे के फैलने पर मौजूदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की सरकार की शुरू की गई जांच में मदद के लिए सबूत देगी।

--आईएएनएस

केके/डीएससी