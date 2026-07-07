अमरनाथ यात्रा में आयुष विभाग का मुफ्त मेडिकल कैंप, तीर्थयात्रियों को मिल रहीं स्वास्थ्य सुविधाएं

बनिहाल, 7 जुलाई (आईएएनएस)। श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए आयुष विभाग ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से जम्मू-कश्मीर के लंबर यात्रा ग्राउंड में मुफ्त मेडिकल कैंप की शुरुआत की है। इस कैंप में तीर्थयात्रियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य परामर्श, दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग का कहना है कि यह कैंप पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान संचालित रहेगा, ताकि यात्रियों को किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का तुरंत समाधान मिल सके।

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आयुष विभाग के डॉ. बशीर ने बताया कि आयुष निदेशक के निर्देश और रामबन के जिला नोडल अधिकारी की निगरानी में हर साल की तरह इस वर्ष भी मेडिकल कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मुफ्त दवाइयां और चिकित्सकीय सलाह दी जा रही है। कैंप में जोड़ों के दर्द, सांस संबंधी संक्रमण, गैस्ट्राइटिस, शरीर दर्द और यात्रा के दौरान होने वाली अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

डॉ. बशीर ने बताया कि आयुष विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तीर्थयात्री को छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यात्रा में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी दवाइयां पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं और यह सेवा यात्रा समाप्त होने तक जारी रहेगी।

मेडिकल कैंप का लाभ उठा रहे तीर्थयात्रियों ने भी सरकार और आयुष विभाग के प्रयासों की सराहना की। एक श्रद्धालु ने कहा, "मैं अमरनाथ यात्रा के लिए आया हूं। कभी-कभी हमें शरीर में दर्द जैसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और इसके लिए भारत सरकार ने यहां एक मेडिकल कैंप लगाया है। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

यात्रा के दौरान कुछ छोटी-मोटी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें संभाला जा सकता है। कुल मिलाकर सभी इंतजाम और मदद मौजूद हैं। यहां इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है और कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और सरकार ने यह पक्का किया है कि ये सेवाएं बिना किसी खर्च के उपलब्ध हों।"

एक अन्य तीर्थयात्री ने बताया कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यात्रा के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग की ओर से बुनियादी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा प्रबंध किया गया है। इससे श्रद्धालु निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी