आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगा पश्चिम बंगाल, केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर होंगे हस्ताक्षर

कोलकाता, 8 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सोमवार से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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यह समझौता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में किया जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य बन जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2018 में की थी। हालांकि, पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस योजना से जुड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्य में पहले से ही अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू थी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहले घोषणा की थी कि राज्य के करीब 6 करोड़ मौजूदा स्वास्थ्य साथी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा और नए आवेदन भी केंद्र की योजना के तहत जोड़े जा सकेंगे।

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने रैली में कहा था कि राज्य की तत्कालीन टीएमसी सरकार ने लोगों को कई केंद्रीय योजनाओं, जिसमें आयुष्मान भारत भी शामिल है, के लाभ से वंचित रखा।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य में सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई।

मुख्यमंत्री ने पिछले महीने राज्य सचिवालय नबन्ना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि पिछली टीएमसी सरकार के कारण पश्चिम बंगाल के लोग कई केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

वहीं, ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना के लाभार्थियों ने कई बार शिकायत की थी कि निजी अस्पताल इस कार्ड को मान्यता देने में हिचकिचाते हैं। दूसरी ओर, निजी अस्पतालों का कहना था कि राज्य सरकार से भुगतान में देरी होती है।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस