आंध्र प्रदेश ने 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया

विजयवाड़ा, 7 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार ने 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं का कायापलट कर इसे लाखों लोगों के लिए एक अत्यंत कुशल जीवन रेखा में बदल दिया है।

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रविवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 'जीवन बचाने में हर सेकंड मायने रखता है' के मूल सिद्धांत पर काम करते हुए राज्य के आपातकालीन नेटवर्क का आधुनिकीकरण अंतरराष्ट्रीय ट्रॉमा केयर मानकों के अनुरूप किया गया है।

भव्या हेल्थ केयर के साथ साझेदारी में सरकार ने एम्बुलेंस में उन्नत जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैफिक रूटिंग, और डिजिटल पेशेंट्स लॉग को एकीकृत किया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ितों तक 'गोल्डन आवर' के रूप में जाने जाने वाले महत्वपूर्ण चिकित्सा समय के भीतर पहुंचा जा सके और उनकी स्थिति स्थिर की जा सके।

जून 2025 से मई 2026 तक, इस पुनर्जीवित ढांचे ने सफलतापूर्वक 7,78,799 आपातकालीन कॉलों का जवाब दिया, जिससे ग्रामीण और शहरी आंध्र प्रदेश के परिवारों के लिए आशा की किरण जगी।

इस एक साल के परिचालन चक्र के दौरान, 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों ने दुर्घटनास्थल पर ही 1,13,764 सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्थिति स्थिर की। इसके अलावा, इस सेवा ने 1,05,786 गर्भवती महिलाओं को उन्नत प्रसूति देखभाल सुविधाओं तक सुरक्षित रूप से पहुंचाकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

वाहनों के बेड़े की परिचालन दक्षता को चिकित्सा रसद की दो महत्वपूर्ण धाराओं में विभाजित किया गया है: अंतर-सुविधा स्थानांतरण (आईएफटी) और गैर-आईएफटी आपात स्थिति।

आईएफटी के तहत, 2,53,022 मामलों को संभाला गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से तृतीयक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों तक गंभीर रोगियों को देखभाल की निरंतरता को बाधित किए बिना सुचारू रूप से स्थानांतरित किया गया।

गैर-आईएफटी आपात स्थितियों में 5,25,777 मामले शामिल थे। इनमें दुर्घटना स्थलों, घरों और दूरदराज के खेतों में सीधे और त्वरित सहायता भेजी गई, जहां मौके पर ही प्राथमिक उपचार और निकटतम चिकित्सा केंद्र तक तत्काल निकासी की व्यवस्था की गई।

राज्यव्यापी आपातकालीन सेवाओं ने चौंका देने वाले 7,78,799 मामलों में सहायता प्रदान की, जिनमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सा संकटों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक चिकित्सा हस्तक्षेप शामिल थे।

सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक थीं, जिनमें 1,13,764 मामलों में तेजी से आघात स्थिरीकरण की आवश्यकता थी, इसके बाद 1,05,786 गर्भावस्था और प्रसूति संबंधी आपात स्थितियां थीं जिनमें सुरक्षित प्रसव निगरानी और प्रसवपूर्व परिवहन की आवश्यकता थी।

प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं ने श्वसन संकट के 97,118 मामलों का प्रबंधन किया, जिसमें तत्काल ऑक्सीजन देना और उन्नत वायुमार्ग प्रबंधन शामिल था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, बचाव दल ने रक्तस्राव नियंत्रण का उपयोग करके 49,342 गैर-वाहन संबंधी चोटों को सफलतापूर्वक स्थिर किया, साथ ही उन्नत ट्रैकिंग और पुनर्जीवन प्रोटोकॉल के माध्यम से 45,951 हृदय संबंधी आपात स्थितियों और 40,553 बेहोशी के मामलों को भी संभाला।

--आईएएनएस

एमएस/