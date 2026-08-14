'12वीं फेल' की शूटिंग के दौरान मैंने विधु विनोद चोपड़ा से 300 रुपए कमाए : विक्रांत मैसी

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता विक्रांत मैसी काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं लेकिन विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म '12वीं फेल' ने उनके अभिनय को अलग पहचान दी थी। अभिनेता ने हाल ही में बताया कि फिल्म से उन्होंने करीब 300 रुपये कमाए थे।

दरअसल, अभिनेता हाल ही में शेखर सुमन के शो 'शेखर टुनाइट' में गए थे, जहां उन्होंने बातचीत में विधु विनोद चोपड़ा के साथ अपने सफर के बारे में खुलकर बात की। अभिनेता ने निर्देशक के साथ पहली मुलाकात के बारे में बताया, "फिल्म '12वीं फेल' मेरे लिए खास अनुभव था क्योंकि मैंने फिल्म को डेढ़ साल दिए थे। जब मैं पहली बार विनोद सर से मिला, तो राजकुमार हिरानी ने उन्हें मेरा नाम रिकमेंड किया था। उन्होंने मेरी फिल्म 'ए डेथ इन द गंज' और मेरा शो 'मिर्जापुर' देखा था।"

उन्होंने कहा, "विधु विनोद चोपड़ा ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा काम काफी पसंद आया था लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मिर्जापुर ऐसा शो नहीं है जिसे वह एक एपिसोड से ज्यादा देख सकें। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, 'मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं? तुम एक टीवी एक्टर हो, लोग तुम्हें घर पर फ्री में देखते हैं, तो वे तुम्हें देखने के लिए थिएटर क्यों आएंगे?' मैंने इसे बहुत मजे से लिया क्योंकि कहीं न कहीं, मुझे लगा कि उनकी बातों में सच्चाई और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। मैंने बस उनसे कहा कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं।"

विक्रांत ने बताया कि ऑडिशन के दौरान, वह उसी पोजिशन में बैठे थे जो आप 12वीं फेल के ओपनिंग शॉट में देखते हैं। विक्रांत ने कहा, "जब विनोद सर ने मुझे उस पोजिशन में देखा, तो वह उठे और कहा कि मैं इस लड़के को डायरेक्ट करना चाहता हूं। इस एक्सपीरियंस को खास बनाने वाली बात यह थी कि उन्होंने मुझे फिल्म और स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में शामिल किया।"

उन्होंने कहा, "आमतौर पर, एक्टर शूट से कुछ महीने पहले ही फिल्म में आते हैं, लेकिन मुझे 12वीं फेल को कैसे डेवलप किया जाता है, इसका पूरा प्रोसेस देखने को मिला। यह पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह का एक्सेस दिया और मुझसे पूछा, ‘तुम क्या सोचते हो?’ मुझे उस प्रोसेस का हिस्सा बनकर बहुत मजा आया, और मेरा मानना ​​है कि यह सबसे जरूरी वजहों में से एक था कि मैं फिल्म में जो कुछ भी कर पाया।"

विक्रांत ने कहा कि विधु विनोद चोपड़ा बहुत सख्त इंसान हैं लेकिन इसके बावजूद वह इंडस्ट्री में उनके लिए पिता जैसे बन गए हैं। उन्होंने कहा, "शूटिंग से पहले मुझे थोड़ी डांट पड़ी थी, लेकिन पूरे शूटिंग प्रोसेस के दौरान, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं डांटा। असल में, जब भी कोई एक्टर अच्छा टेक देता था, तो वह उन्हें 10 या 20 रुपए देते थे और मैंने फिल्म के दौरान उनसे लगभग ₹300 कमाए! मेरे लिए, वह तारीफ ही असली दौलत थी। वह रिश्ता और वह अनुभव कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा वैल्यू दूंगा।"

--आईएएनएस

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