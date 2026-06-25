'वेलकम टू द जंगल' रिव्यू : अक्षय कुमार की कॉमेडी से भरपूर एक धमाकेदार और दर्शकों को गुदगुदाने वाली फिल्म

निर्देशक : अहमद खान, निर्माता : फिरोज ए नाडियाडवाला, अवधि : 2 घंटे 44 मिनट, रेटिंग : 4.5

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एक समय था, जब बॉलीवुड नियमित रूप से बड़ी, बेबाक और मनोरंजक कॉमेडी फिल्में बनाता था, जिन्हें पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता था। तब फिल्में उपदेश देने, जटिल ट्विस्ट से दर्शकों को चौंकाने या सामाजिक संदेश देने की कोशिश नहीं करती थीं। उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और उनका मनोरंजन करना था। 'वेलकम टू द जंगल' के रूप में बहुत दिन बाद एक ऐसी ही फिल्म सामने आई है और यही शायद इसकी सफलता का राज भी है।

निर्देशक अहमद खान वेलकम फ्रैंचाइजी को नया रूप देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे इसके मूल तत्व को समझते हैं बल्कि उसे और भी निखारते हैं। हंसी पहले से कहीं ज्यादा है, कलाकार भी बड़े हैं, फिल्म का दायरा भव्य है, और 'पागलपन' कई गुना बढ़ गया है। नतीजा यह है कि यह फिल्म जानती है कि वह क्या बनना चाहती है और शायद ही कभी उससे भटकती है।

कहानी अपने आप में बेहद हास्यास्पद है। एक अरबपति अपने काले धन को कंवर्ट के लिए एक बेतुकी योजना बनाता है और जानबूझकर एक फ्लॉप फिल्म बनाता है। इस अजीबोगरीब मिशन को अंजाम देने के लिए, वह संघर्ष कर रहे सितारों, भूले हुए नायकों और सनकी किरदारों से भरी एक टोली को इकट्ठा करता है। इनमें वेलकम यूनिवर्स के अन्ना के भाई येडा अन्ना (सुनील शेट्टी) और मजनू के उतने ही सनकी भाई रोमियो (अरशद वारसी) शामिल हैं। जैसे प्रोडक्शन शुरू होता है, आयकर विभाग की छापेमारी में फाइनेंसर का सारा पैसा डूब जाता है, जिससे क्रू को महंगे सेटअप को छोड़कर एक दूरदराज के गांव में असली लोगों के साथ शूटिंग जारी रखनी पड़ती है, जबकि कलाकार इस बात से पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वह स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यहीं से फिल्म गलत पहचान, नकली वीरता, आतंकवादियों, ग्रामीणों और लगातार भ्रम से भरी एक हास्यास्पद स्थिति में तब्दील हो जाती है।

फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर कॉमेडी किंग बनकर उभरे हैं। यह हाल के वर्षों में उनके सबसे दमदार हास्य प्रदर्शनों में से एक है। उनके हाव-भाव, संवाद-प्रक्रिया और बॉडी लैंग्वेज दर्शकों को बांधे रखती है।

सुनील शेट्टी निस्संदेह फिल्म के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक हैं। उनका येडा अन्ना का किरदार अद्भुत रूप से सनकी और लगातार मनोरंजक है, जो कई जोरदार हंसी के पल देता है। अरशद वारसी आसानी से इस फ्रेंचाइज के जाने-पहचाने पागलपन में ढल जाते हैं, जबकि लारा दत्ता, अनुभवहीन अभिनेताओं को प्रशिक्षित करने वाली प्रशिक्षक के रूप में, कॉमेडी में एक और मनोरंजक आयाम जोड़ती हैं।

फिल्म की असली चमक सहायक कलाकारों में है। परेश रावल, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार एक बार फिर साबित करते हैं कि वे हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकारों में क्यों गिने जाते हैं। फिल्म के सबसे दमदार कलाकार निस्संदेह फरीदा जलाल और किरण कुमार हैं। जब भी वे स्क्रीन पर आते हैं, पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है। फरीदा जलाल का अपनी ही हास्यास्पद अटपटी भाषा में बात करने वाला किरदार फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन जाता है। किरण कुमार उर्दू से भरपूर संवादों से उनका बखूबी साथ देते हैं। उनकी केमिस्ट्री, बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय फिल्म के कुछ सबसे जोरदार ठहाके पैदा करते हैं।

फिल्म में एक और भावनात्मक पहलू है जिसे बॉलीवुड के पुराने प्रशंसक तुरंत सराहेंगे: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन की जोड़ी को देखना, जो उस दौर की याद दिलाता है, जब फिल्मों का फॉर्मूला मनोरंजन होता था।

इतने बड़े कलाकारों के समूह को संभालना आसान नहीं होता, फिर भी अहमद खान इस बात के लिए श्रेय के पात्र हैं कि उन्होंने लगभग हर अभिनेता को कम से कम एक यादगार पल दिया है। दर्जनों जाने-पहचाने चेहरों के बावजूद, पटकथा कहीं भी बोझिल नहीं लगती। हास्य लगातार सिचुएशनल कॉमेडी, दृश्य व्यंग्य, चुटीले संवाद, गलतफहमियों और भरपूर हास्य से भरपूर गड़बड़ के बीच बदलता रहता है, जिससे फिल्म की ऊर्जा कहीं कम नहीं होती।

रोमांच का पहलू भी इस फ्रैंचाइज को एक नया और ताजा मोड़ देता है। पिछली फिल्मों के हूबहू पैटर्न को दोहराने के बजाय, 'वेलकम टू द जंगल' बड़े एक्शन सीन और एक रोमांच से भरपूर कहानी के साथ अपने दायरे को बढ़ाती है।

फिल्म पुरस्कारों, सामाजिक टिप्पणी या भावनात्मक हेरफेर के पीछे नहीं भागती। यह बस दो घंटे से अधिक समय तक अपने दर्शकों का मनोरंजन करने पर केंद्रित है और हॉल में गूंजती हंसी से पता चलता है कि यह सफल होती है।

'वेलकम टू द जंगल' बड़े पर्दे के अनुभव के लिए बनाई गई है। कई चुटकुले सामूहिक रूप से सुनने पर और भी मजेदार हो जाते हैं। खचाखच भरे सिनेमाघर में बजने वाली सीटियां, तालियां और हंसी फिल्म का ही एक हिस्सा बन जाती हैं। यह अनुभव कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता।

यह फिल्म हालिया हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में से एक है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज खान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली शामिल हैं।

एए नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियोज द्वारा सीता फिल्म्स और राकेश डांग के सहयोग से प्रस्तुत यह फिल्म बेस इंडस्ट्रीज ग्रुप का प्रोडक्शन है, जिसे राकेश डांग और वेदांत विकास बाली और फिरोज ए. नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम