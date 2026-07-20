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विजय गांगुली को 'स्त्री 2' के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड, बहन रुपाली गांगुली ने जताया गर्व

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 20, 2026, 11:25 AM
विजय गांगुली को 'स्त्री 2' के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड, बहन रुपाली गांगुली ने जताया गर्व

मुंबई, 20 जुलाई (आईएएनएस)। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बेस्ट कोरियोग्राफी का सम्मान विजय गांगुली को फिल्म 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' के लिए दिया गया है। इस खुशी के मौके पर कोरियोग्राफर विजय गांगुली की बहन और टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम के जरिए भाई को बधाई दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर की बेटी से लेकर, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले कोरियोग्राफर की बहन बनने तक मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। सॉन्ग 'आज की रात' की कोरियोग्राफी शानदार थी, जिसके लिए मेरे भाई विजय गांगुली को नेशनल अवॉर्ड मिलना बिल्कुल सही और हकदार सम्मान है। मम्मी हमेशा कहती थीं कि 'आज की रात' के लिए विजय तुम्हें एक दिन नेशनल अवॉर्ड जरूर मिलेगा और अब ये सच हो गया।"

अभिनेत्री ने अपने भाई के संघर्ष को याद करते हुए लिखा, "यह बहुत बड़ी बात है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन विजय मैंने तुम्हारा संघर्ष, कई मुश्किलों से गुजरते और कुछ भी न मिलने की आशा से आगे देखा है। कई निराशाएं और असफलता के बाद भी तुम्हारी मुस्कान हमेशा बनी रही। मैं जानती हूं कि तुम सबसे अच्छे, दयालु और विनम्र इंसान हो। साथ ही, तुम इस सम्मान के हकदार भी हो।

अभिनेत्री ने अपने पिता की बात को याद करते हुए लिखा, "पापा हमेशा कहते थे, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखना, ईमानदार और विनम्र रहना, अपने काम की कद्र करना, हर मौके पर अपना सबसे अच्छा प्रयास देना और भगवान ने जो मौका दिया है, उसकी इज्जत करना। तुमने हमेशा इन बातों को अपनाया है। पापा के सबसे अच्छे बेटे बनने और पूरे गंगुली परिवार को गर्व महसूस कराने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे आने वाले हर अच्छे काम और ढेर सारी नई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं। दिनेश विजान, मैडॉक फिल्म्स और अमर कौशिक मेरे भाई पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। यह एक बड़ी फिल्म की बड़ी जीत है। तमन्ना जी, इस गाने को खास बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप इस गाने की स्टार हैं। राजकुमार राव जी, हमेशा विजय का साथ देने, उसे प्रोत्साहित करने और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "अभिषेक पाई, अगर तुम नहीं होते तो विजय आज इतना अच्छा डांस नहीं कर पाता। हमेशा अपने मामू के साथ रहने के लिए धन्यवाद, हमारा छोटा बच्चा यह जीत तुम्हारी भी है। इस गाने में काम करने वाले सभी शानदार डांसर्स को धन्यवाद, जिन्होंने कड़ाके की ठंड और सर्द रातों में मेहनत की।"

इस गाने को खूबसूरत बनाने वाले डीओपी (कैमरामैन) को भी धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं मेरे छोटे भाई। माता रानी तुम्हें जीवन में और भी बहुत सारी सफलताएं और खुशियां दें।"

--आईएएनएस

एनएस/पीएम